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痘痘不擠應該怎麼處理？醫師、保養專家5步護理方案

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

肌膚出油變多，痘痘、粉刺跟著增長，臉上總是有好幾處的凹凸不平，讓人看了很煩心，總是忍不住想動手去擠，但又會出現毛孔粗大、泛紅、脫皮等狀況，日復一日地循環，最後肌膚狀態變得一團糟，皮膚科醫師曾德朋與保養專家凱鈞就建議，透過5大重點來進行日常保養，避免肌膚再出現狀況。

1.不能擠

➤曾德朋醫師：應該儘量避免擠壓粉刺或是發炎性病灶，要擠也要選對時間，不然容易留下疤痕。

➤凱鈞老師：建議可以使用茶樹或是有醫師開立的痘痘藥，讓它自然的淨化，以免擠完留疤；而且很多人會認為，擠完再用收斂的保養品就好，但其實效果真的有限，預防才是最重要的。

2.不過度洗臉

➤曾德朋醫師：油性肌膚建議一天早晚清潔各一次即可，切勿因為覺得臉有油膩感，就過度清潔，另外，在產品的挑選上，也以溫和不刺激的產品為主。

➤凱鈞老師：在洗臉的時候，建議用接近膚溫的水進行清潔，不宜過熱或過冷，以免刺激肌膚。


3.酸類抗痘

➤曾德朋醫師：使用衛生署核可的抗痘成分，像是水楊酸、過氧化苯等，不要輕易使用偏方。

➤凱鈞老師：可以局部或全臉使用酸類的保養品，像是杏仁酸、杏葡酸，在洗完臉之後，第一道保養，但若是20%以上的杏仁酸，因為酸類成分比例高，建議在精華液之後使用。

4.做好保濕

➤曾德朋醫師：很多人認為痘痘肌是油性肌膚才會出現，但這是錯誤的觀念，皮膚過乾或敏感也會致痘，因此，一定要做好肌膚保濕，才能建立良好的屏障。

➤凱鈞老師：可以挑選比較清爽類的化妝水與精華液，同時兼具控油保水，給予肌膚適當的滋潤。

5.做好防曬

➤曾德朋醫師：外在強烈的紫外線也是致痘的原因之一，可以挑選清爽的防曬品，保護肌膚不受外在刺激。

➤凱鈞老師：現在外在環境污染嚴重，建議防曬可以擦到兩層，第一次取10元硬幣量的防曬，用指腹揉搓開，輕拍於全臉；第二次加強在五官凸起的部位，像是額頭、T字、下巴、顴骨，一樣用點拍的方式，可以避免油膩感；最後，用雙手溫壓，再用海綿噴上保濕噴霧後，全臉拍打，可以讓防曬更清爽，一定要足量才能達到效果。

關鍵字：

痘痘肌, 凱鈞, 曾德朋, 保養, 痘痘, 粉刺

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