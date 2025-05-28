8種鞋帶綁法好看不鬆脫！毛毛蟲綁法、反蝴蝶結、小花盛開綁法

文／美人圈

你的鞋帶是不是經常鬆開，走路走到一半還要彎下腰來綁？或是鞋帶太長，經常拖地，不美觀又常踩到？本篇分享鞋帶種類、綁鞋帶的注意事項，如果想為自己的鞋帶增加亮點，千萬別錯過以下8種鞋帶綁法！

8種好看鞋帶綁法

1：牢固版蝴蝶結

難易度：★

如果你不想要使用太花俏的鞋帶綁法，又想讓鞋帶綁得更牢固，就試看看這款升級版的牢固版蝴蝶結，與一般的蝴蝶結相比，只有一個步驟不一樣，非常好上手。

▲升級版的牢固版蝴蝶結綁法。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

詳細綁法：

STEP1：先交叉打一個結。

STEP2：抓出一個兔耳朵，用另一條鞋帶在兔耳朵纏繞兩圈。

STEP3：纏繞後從中拉出另一個圈，再將兩圈拉緊，稍微調整後就完成啦！

2：反蝴蝶結

難易度：★

一般的蝴蝶結綁法是先把右邊的繩子在上、左邊的繩子在下打一個結，接著左邊抓出一個圈，最後再把右邊的繩子壓在左邊圈圈上並打結、抓圈。整體有兩次「右上左下」的步驟，這種綁法的缺點是鞋帶之間的阻力不足，當鞋帶沒有綁緊時，很容易導致全部鬆散開來。

為了解決容易鬆脫的缺點，反蝴蝶結綁法的步驟是第一次為「右上左下」，第二次為「右下左上」，透過不同方向的綁法，能夠加強鞋帶之間的阻力，會讓鞋帶不容易鬆脫。

詳細綁法：

STEP1：右邊帶子在上，左邊帶子在下，打一個結到底。

STEP2：左邊抓出一個圈。右邊從下面打結，並抓出一個圈。

STEP3：將兩端拉緊就完成了！

▼ 示意影片（2：20）

3：後塞隱藏綁法

難易度：★

不同於一般鞋帶綁法是由鞋面內側經由孔洞穿至外側，後塞隱藏綁法是先將鞋帶從鞋面外側穿至內側，再於鞋舌後面打上蝴蝶結，因此從外觀上看不出打結的地方，適合休閒、舒適的穿搭風格，以及綁鞋帶不想看到蝴蝶結的人。雖然隱藏式的鞋帶綁法會讓鞋子包覆感稍有不足，但它的優點是會使鞋子整體視覺效果更好，而且鞋帶不易鬆脫，不會不小心踩到鞋帶。

詳細綁法：

先將鞋帶由鞋面外側穿至內側。穿好後，依照傳統綁法在鞋舌後面打上蝴蝶結即完成。

4：雙保險綁法

難易度：★★

雙保險鞋帶綁法是透過綁兩次蝴蝶結，搭配向前繞、向後繞兩種不同方向的組合，讓鞋帶猶如繩索般緊緊纏繞在一起，增加雙重保障。相較於傳統的蝴蝶結，這種鞋帶綁法的結構更加複雜，使得摩擦力更高，長期穿也不用擔心鞋帶會鬆脫。

詳細綁法：

STEP1：先交叉打一個結到底。抓出兩個圈，右上左下交叉成X字型。

STEP2：將右邊被壓在下面的圈圈向自己的方向（後方）往上折並穿過洞。

STEP3：將左邊的圈圈向鞋頭方向（前方）下壓並穿過洞。將兩個圈拉緊。

▼示意影片

5：小花盛開



難易度：★★

小花盛開鞋帶綁法的外型就像花朵般優雅，因為總共需要繞出四個圓圈，所以鞋帶愈長會愈好綁，推薦給擔心自己鞋帶太長的人！此外這種綁法的優點是將四個圈拉緊後，繩子之間會彼此牽制，不用怕鬆脫。

詳細綁法：

STEP1：先交叉打一個結。

STEP2：再打一個結，上下兩個結中間留一指左右的距離。

STEP3：將兩條鞋帶拉直併攏，朝鞋子方向（前方）纏住手指繞一圈，從下方一指寬的洞口穿出。但注意不要全數拉出，穿出來一點就好。

STEP4：用兩隻手抓住成形的四個圈，朝四方拉緊就能得到小花形狀的結。

6：兩段式調節法

難易度：★★★

兩段式調節鞋帶綁法適合不想常常綁鞋帶的人，透過拉扯兔耳朵變鬆，拉扯左右兩條鞋帶變緊的方式，能夠輕易調節鞋帶鬆緊，對於鞋子的穿脫十分省時省力！

詳細綁法：

STEP1：無須打結，直接拉出兩個圈，上下交叉。

STEP2：右邊帶子朝鞋子方向（前方）繞一圈後，向右穿出圓圈並拉緊。

STEP3：左邊帶子朝鞋子方向（前方）繞一圈後，向左穿出圓圈並拉緊。

STEP4：稍微調整一下蝴蝶結就完成啦！拉兔耳朵變緊，拉鞋帶即可變鬆。

7：橫毛毛蟲綁法

難易度：★★★★

橫毛毛蟲綁法的外型擺脫常見的蝴蝶結型態，綁完後形如其名，就像一條圓滾滾的毛毛蟲棲息在鞋子上，十分可愛！不過需要注意的是，相較於扁平型的鞋帶，橫毛毛蟲綁法更適合選用圓柱或圓扁型鞋帶，因為鞋帶要稍微有一點厚度，才不容易在繞圈過程中鬆塌、脫落。

▲橫毛毛蟲綁法綁完後就像一條圓滾滾的毛毛蟲棲息在鞋子上。（圖／截圖自Yotube／三分日記，下同）

詳細綁法：

STEP1：左邊鞋帶由內外繞4至5圈，再將鞋帶從圓圈中間穿出。

STEP2：右邊鞋帶由外向內繞4至5圈，再將鞋帶從圓圈中間穿出。

STEP3：將左、右鞋帶分別從中穿向對面的結並拉緊。

▼示意影片（0：21～2：20）

8：蝴蝶結綁法

難易度：★★★

看膩了一般的鞋帶綁法，也可以試試看這款「蝴蝶結綁法」，造型可愛又立體，特別適合配色粉嫩或日系風格的穿搭。這款綁法需要長一點的鞋帶，也可以將鞋帶換成緞帶，造型會更加夢幻！

詳細綁法：

以上介紹 8 種和常見蝴蝶結綁法不同的其他特色鞋帶綁法，每一種都能讓鞋帶更為牢固不鬆脫，同時避免整體形狀鬆散、歪歪扭扭，讓鞋子本身的實用、美觀性最大化。

鞋帶種類有哪些？3 種形狀介紹

你有發現到嗎？除了鞋帶綁法的選擇，鞋帶種類也會影響鞋子的鬆緊與外觀。以下以剖面形狀區分，介紹三種鞋帶類型：

鞋帶種類1 ：扁平型

扁平型鞋帶剖面呈扁平狀，和鞋面的接觸面積較大，更具有摩擦力，好處在於當鞋子綁緊時，能夠將鞋身、鞋舌好好固定住，讓鞋子整體包覆性與穩定度提升，適用於休閒鞋與運動鞋。而鞋帶打結時，扁平的型態讓繩子與繩子之間的縫隙減少，一旦打緊就不會輕易鬆開。

▲扁平型鞋帶。（圖／IG@originals_kr）

鞋帶種類2 ：圓柱型

圓柱型鞋帶剖面呈圓形，和鞋面的接觸面積、摩擦力較小，鞋子整體的包覆性沒有扁平型鞋帶那麼緊密，好處是能讓鞋面與足部保有縫隙，穿起來比較透氣，同時避免壓迫造成緊繃受傷。但需要注意的是，圓柱型鞋帶在打結時，繩子與繩子之間縫隙較大，若沒有綁緊容易鬆脫。

▲圓柱型鞋帶。（圖／IG@asics_sportstyle_jp）

圓柱形鞋帶較常見於皮鞋或登山鞋。前者是「美觀」考量，皮鞋使用圓柱型鞋帶，綁起來立體不歪扭，有型又優雅；後者則是「實用」考量，登山鞋需要韌性較高的鞋帶，而圓柱型鞋帶相較扁平型鞋帶強度高、更耐磨，緊急狀況還能作為輔助救命繩，用於綑綁東西或包紮傷口等。

▲圓柱形鞋帶。（圖／IG@mtsk_shoesmaker）

鞋帶種類3 ：圓扁型

圓扁型鞋帶剖面呈橢圓形，結合了扁平型鞋帶「綁得緊」與圓柱型鞋帶「韌性強」的特性，兼具實用性與舒適度，算是目前常見的運動鞋帶類型。

▲圓扁型鞋帶。（圖／IG@underarmourtw）

鞋帶綁法的注意事項

1.注意長短

鞋帶過長或過短都不好綁，一般會依照鞋子的孔眼數選擇適合的鞋帶長度。建議5～6孔的鞋款使用90公分至115公分的鞋帶，而6～7孔的款式選擇115公分至135公分。不過以上皆為參考，實際上還是需要依據鞋子本身的設計，如尺寸、厚度等，選擇適合的鞋帶長度。

2.注意鬆緊

鞋帶綁太緊容易影響腳部血液循環，壓迫腳背造成發炎。讓人煩躁的是，綁得太鬆又容易讓繩子鬆脫，時常彎腰綁鞋帶惱人又掃興。因此，最好的方式是選擇合適的鞋帶綁法與種類，同時控制自己的手勁，這就要靠經驗累積才找到最適合的鬆緊度了。

3.材質選擇

棉製鞋帶：棉製鞋帶較無彈性，但摩擦力大不易鬆脫，是常見的鞋帶材質。

▲棉製鞋帶是常見的鞋帶材質。（圖／IG@onitsukatiger_taiwan）

人造絲：人造絲即人造、再生纖維，擁有棉製般吸水性佳、易染色的特性；但相較棉製不易起毛球，且表面更具光澤，觸感也比較滑順。

▲人造絲鞋帶觸感比較滑順。（圖／IG@fila_korea）

聚酯纖維：聚酯纖維即人造、合成纖維，強度高，堅固而不易磨損。

▲聚酯纖維鞋帶堅固而不易磨損。（圖／IG@fila_korea、DR.SOLE）

以上三種常見的鞋帶材質，各有其優缺點，注意到這些事情，有助於在挑選鞋子時，觀察鞋帶與鞋子的適配性，以及是否符合自己的需求。

4.定期更換

鞋帶會在人行進與奔跑間磨損、失去彈性，對於足部的包覆能力也會愈來愈差，因此建議建議約每3個月可以更換一次，讓鞋帶充分發揮其功能。

增添鞋帶綁法亮點的3種方式

1.鞋帶扣

鞋帶扣的功能就是讓鞋帶不脫落，甚至免綁鞋帶，優點就是穿脫方便。目前市面上也有販售許多可愛的卡通造型鞋帶扣，像是小熊、恐龍、小老虎等，推薦給大家嘗試！使用鞋帶扣的方式，是先將鞋帶穿過鞋帶扣，接著將左、右兩條鞋帶穿過尾夾，確定長度後剪去多餘鞋帶，最後在兩條鞋帶尾端扣緊尾夾即完成。

▲鞋帶扣。（圖／小三美日）

2.鞋帶上蠟

鞋帶上蠟的好處是讓鞋帶綁起來帶有光澤感，並發揮防水、耐磨的特性，此外蠟凝固後能讓鞋帶更為密實，鞋帶在確實綁緊後，較不易鬆脫。而鞋帶上蠟的缺點，是會讓鞋帶喪失原來的柔軟與靈活性，且多上一層蠟代表多一分的成本，因此較常見於高價皮鞋，而非靈活度高的運動鞋。

▲鞋帶上蠟。（圖／AHOLIC）

3.雙層雙色鞋帶混搭

雙層鞋帶是使用兩條不同顏色鞋帶進行混搭的鞋帶綁法，優點是包覆力更強，顏色的混搭也讓鞋子整體的層次感、視覺感強烈。由於是兩條花色不同的鞋帶排列協調，綁法會比較複雜，適合熱愛創意、喜歡玩穿搭的達人。

▲近期流行兩條鞋帶進行混搭的鞋帶綁法。（圖／酷澎、DoubleBear）

鞋帶綁得緊不緊和鞋帶怎麼綁、鞋帶種類，甚至於鞋帶本身的材質都有關係。平常在綁鞋帶時，可以多多嘗試上述的綁法，讓自己在行走之間，再也不用擔心鞋帶鬆脫，又能展現自我風格！

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