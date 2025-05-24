Threads爆搶的Aesop、Le Labo平替！價格最低1折就能入手CP值超高

記者李薇／台北報導 圖／小紅書、aesop IG、hoi官網、lelabofragrances IG、lelabo官網

隨著物價持續飆高，不少小資族的生活是越過越艱辛，「想對自己好一點錯了嗎？」以下就分享近期在社群討論度超高的大牌平替款，用更親民的價格，就可以入手質感單品，立刻筆記起來。

＃「Aesop平替」MUJI精油身體保養－依蘭依蘭&柑橘

Aesop以自然療癒的木質香氣廣受大眾喜愛，最近小紅書網友就發現，MUJI全新推出的精油身體洗沐系列，味道風格跟Aesop非常像，尤其是依蘭依蘭搭配柑橘款，被稱為是親兄弟，而且價格只要約日幣1290元（約台幣270元），比起Aesop最小容量100ml沐浴乳就要600元更划算，半價還要更低，但是目前此系列新品在香港以及日本才能買到，旅行絕對不要錯過。

＃「Le Labo 33平替」hoi x 日京山風香氛滋養沐浴露－侘寂之日

特力屋絕對沒有人不認識，由特力集團打造的居家品牌hoi!好好生活，研發出許多質感生活小物，比起同集團其他品牌以大型傢俱、裝潢設計為主，這品牌以軟性的香氛、洗沐單品組成，與日京山風合作推出的香氛滋養沐浴露－侘寂之日，一上市就立刻在Threads上被推爆，鳶尾花、小豆蔻、檀香木的木質調香氣，像極了Le Labo超明星的33號香氛，重點是500ml才550元的價格（現在兩件再85折），比起Le Labo 33沐浴膠237ml的2250元還要佛系，將近打1折。