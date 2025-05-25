跟著黃仁勳移動！北士科周邊美食不能錯過　六間高評價口袋名單

文／MENU美食誌

黃仁勳帶火的不只是AI，還有北士科周邊的超強美食、甜點店！這六間高評價口袋名單，一起吃出療癒感，IG打卡也超吸睛，不藏私推薦給你，趕快收藏起來吧！

食尚曼谷 bistro & lounge

大東路54號

隱身在百年古蹟裡的泰式料理餐廳，菜色選擇眾多，可單點也有搭配好的套餐，推薦泰酸辣海鮮沙律、好綠咖哩雞、月亮蝦餅和尚青木瓜沙律。

▲食尚曼谷。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

巷弄冰菓室-小路のかき氷屋

安平街5巷4號

隱藏在士林夜市巷弄內超日系可愛刨冰店，堅持使用新鮮當季水果自製熬煮而成的果醬搭配口感細緻的刨冰體，超清爽消暑！推薦夏季限定一碗西瓜，有加QQ椰果及寒天，還有附上煉乳可依照個人喜好自行添加，清甜感尾韻有股濃郁奶香。

▲巷弄冰菓室。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

社子島第一辣

延平北路七段150巷

擁有近50年的歷史，是士林社子島上十分知名的美食店家，店家販售甜不辣、肉圓、油粿、麵線等平價美食，配上獨特的辣椒醬，讓人讚不絕口！

▲社子島第一辣。（圖／美食客Allen提供）

光輝肉羹魯肉飯

華榮街21號

捷運士林站附近榮華市場內的光輝肉羹營業超過40餘年，下午4點後開始擺攤營業，沒有過多裹粉的赤肉搭配清甜又充滿蒜香的羹湯，讓人難以忘懷！

▲光輝肉羹魯肉飯。（圖／美食客好想財富自由提供）

士林串燒

文林路101巷1號

在台北士林夜市高CP價格親民、選擇超多樣的串燒專賣店”士林串燒” ，座位寬敞有戶外座、室內冷氣席，串燒部分想吃什麼自己夾取，也有私房菜色掃QR-Code，飲料也是超多樣可以選，也有酒類可以吼搭啦！現場也有活動可以參加送飲料，超適合三五好友聚餐聚會、下班小酌配串或是逛街來歇腳一下，星空頂搭配日式氛圍，整體超Chill。

▲士林串燒。（圖／美食客莉莉吃起來提供)

燒烤杏鮑菇

大南路98號

使用有機杏鮑菇新鮮現烤，口感多汁又好吃，口味多達9種，每份可以選擇2種口味。燒烤杏鮑菇100元，醬料至少會刷2次，烤到外皮稍微有點黑黑皺皺的，然後切成一塊塊方便入口。

▲燒烤杏鮑菇。（圖／美食客eattingnow現在吃美食提供）



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