黃宣當海軍王子度假必備Gucci旅行袋　阿爆希望他「包裡裝滿信用卡」

記者鮑璿安／台北報導

Gucci仲夏首發2025全新 Gucci Lido 夏日度假系列，請到歌手YELLOW 黃宣與ABAO 阿爆搶先演繹，換上靈感源自義大利海岸的傳統海濱泳池( Lido）夏日新裝，至於旅行時候必不可少的單品是什麼？黃宣不改幽默本色直言：「我是光頭所以一定要做好防曬，還有就是太陽眼鏡以及大小適中的旅行袋，必備的，要裝滿美好的回憶。」阿爆也補充，「那我希望他的包包裡面打開都是信用卡！」





▲黃宣選搭白色刺繡棉質襯衫，手拿猶如海水漸層色的Chroma系列中型旅行袋；ABAO 阿爆（右）則詮釋了自己非常喜歡的頭巾造型，身穿船錨鍊條印花絲質襯衫 。（圖／品牌提供）

YELLOW 黃宣選搭白色刺繡棉質襯衫，手拿猶如海水漸層色的Chroma系列中型旅行袋，笑說自己像是「海軍王子」，ABAO 阿爆則詮釋了自己非常喜歡的頭巾造型，身穿船錨鍊條印花絲質襯衫，搭配雙色拼接丹寧寬褲，兩人也一同分享：「今天的造型就是有一種去義大利海邊度假的感覺，陽光、沙灘很美好。」自封為「頭巾女王」的阿爆，即將代表台灣至非洲國際音樂節出演的，是台灣第一人，她非常期待能看到野生動物。恰好黃宣與阿爆在旅行方面，兩人都是隨性、負責開心的類型，所以會邀請懂得計劃的人同行，黃宣更自曝在小島度假時曾經「脫光騎車」，至今仍是難忘的回憶。





▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）





本季的2025 Gucci Lido夏日度假系列，從工藝和設計感上都讓人感受到滿滿的療癒消暑氣息，服飾採用清新的府綢剪花與真絲斜紋布，緹花面料更是以織布機經緯線改變，製作出浮起的效果，更加持久耐用；長襯衫的圈圈紗鏤空刺繡點綴於領口，從細節中感受品牌手工藝核心，本次也搭配紅白藍色 Marina 配色印花，重現經典航海符碼的現代演繹。





▲Gucci編織托特包、編織水桶包、 GG Marmont 肩背包。（圖／品牌提供）







▲GG Marmont推出全新Sorbet雪酪色包款；Chroma系列中型旅行袋 。（圖／品牌提供）

多款Raffia 拉菲草包款更是不可錯過的焦點，選用來自非洲馬達加斯加的天然拉菲草材質，結合義大利皮革滾邊與品牌標誌性細節，如立體GG Logo、紅綠織帶與雙色編織技法，完美融合經典與度假氛圍。打造一系列經典肩背包、手提桶包及可拆式斜背小包，為盛夏衣櫥增添一抹悠然海濱情調。而GG Marmont推出全新Sorbet雪酪色包款，以澎潤柔軟的CHARME LAMB 小羊皮製成；GG Monogram 標誌性元素則融合海水般的Seaspray藍色漸層設計，讓大尺寸的旅行包袋獲得新生，猶如浪花拍打格外沁人心脾。

同場加映

▲2025 Miu Miu L’Eté 夏日形象廣告由藝術家Siân Davey掌鏡 。（圖／品牌提供）

2025 Miu Miu L’Eté 夏日形象廣告由藝術家Siân Davey掌鏡，此次為她於時尚領域中的首次嘗試，出演陣容包括加拿大女演員Callina Liang與美國女演員兼模特兒Diana Silvers，以貼近大自然的視角，在森林中擺放古董裝飾，詮釋出度假休閒氛圍。延續2025春夏時裝秀上所開啟的對話，Miu Miu再度與法國童裝品牌 Petit Bateau 合作，具有純真的設計理念，推出一款背心、一款船領 T Shirt與內搭褲，均以超柔軟條紋棉質針織面料打造，並配有專屬聯名包裝，十分值得收藏。同時，造型也混搭飛行員夾克與網球裙裝、洋裝與 polo 衫，展現品牌兼具浪漫和叛逆的雙重特質。