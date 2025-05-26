fb ig video ETtoday search mobile

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

>

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

本周迎來端午連假，星巴克從今（5／26）起一連三天，推出好友分享優惠，只要消費者至店購買指定17款飲品，大杯以上即享買一送一。路易莎黑卡會員5月底前、上午11點前享咖啡第二杯半價，伯朗咖啡館每周一會員購買美式、本日咖啡也可享買一送一優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克5／26至5／28一連三天，推出「夏日推薦 指定品項好友分享日」活動，活動期間消費者至店購買17款指定飲品可享大杯買一送一，優惠品項包括：檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、經典紅茶那堤、蜜柚紅茶、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、蜜桃雙茶咖啡（含特選）、荔枝桂花風味青茶、荔枝桂花風味冷萃咖啡。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館5月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／路易莎提供）

路易莎則針對自家黑卡會員，5月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞谷吉百香水洗」，也祭出原價150元，特價105元優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

「陰瑜伽」入門指南　久坐族必學的10個放鬆動作＋練習重點

「陰瑜伽」入門指南　久坐族必學的10個放鬆動作＋練習重點

G-SHOCK 13萬蛙人潛水錶超霸氣　世上最巨青蛙入設計

G-SHOCK 13萬蛙人潛水錶超霸氣　世上最巨青蛙入設計

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點 孫芸芸228萬勞力士鑽錶好閃　與腹肌AB線齊吸睛 跟著德國穿搭達人Linda Sza學春夏多巴胺穿搭　多色混搭也能有高級感 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡 Threads爆搶的Aesop、Le Labo平替！價格最低1折就能入手CP值超高 調查：過6成消費者買二手貨　「原價5折賣」價格最誘人 自信心爆棚星座Top 3公開　牡羊認為「做了才會知道結果」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面