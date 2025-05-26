星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

本周迎來端午連假，星巴克從今（5／26）起一連三天，推出好友分享優惠，只要消費者至店購買指定17款飲品，大杯以上即享買一送一。路易莎黑卡會員5月底前、上午11點前享咖啡第二杯半價，伯朗咖啡館每周一會員購買美式、本日咖啡也可享買一送一優惠。

星巴克5／26至5／28一連三天，推出「夏日推薦 指定品項好友分享日」活動，活動期間消費者至店購買17款指定飲品可享大杯買一送一，優惠品項包括：檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、經典紅茶那堤、蜜柚紅茶、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、蜜桃雙茶咖啡（含特選）、荔枝桂花風味青茶、荔枝桂花風味冷萃咖啡。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不提供優惠門市請看文後列表。

伯朗咖啡館5月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

路易莎則針對自家黑卡會員，5月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞谷吉百香水洗」，也祭出原價150元，特價105元優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。