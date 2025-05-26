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2025夏季果汁感小熊軟糖指彩來了！顏色繽紛更水感透明

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

當代美甲已進階成為日常時尚配件，每月一次的美甲替換，早已無法滿足忙碌、多變的現代生活與造型，延續韓妞果汁妝容趨勢，在指尖色系趨勢上，2025夏季Juicy感指尖回歸，清爽透亮、宛如小熊軟糖般鮮豔亮麗，又同時微微透出指甲原色與少女感的果凍色系成為首選。

指甲油,指彩,時尚,配件,OPI,DIOR,迪奧,。（圖／品牌提供）

＃透亮果凍少女指尖

延續韓妞果汁妝容趨勢，2025年夏季Juicy感指尖回歸，鮮豔亮麗的色調但是展現出通透感，微微透出指甲原色與少女感的果凍色系，無論簡單做跳色、混搭漸變漸層、童趣腮紅暈染或是反法式，都能襯托出清新可人與俏皮輕甜，輕鬆展現出年輕活力的氛圍。

＃指尖快時尚穿戴甲大勢

2025夏季穿戴甲再度回歸指尖大勢，十分耗時費力的光療美甲，讓許多人無法再花好幾小時、坐在美甲沙龍等待製作，無需準備光療燈、卸除方便快速的穿戴甲，隨時隨地就可以輕鬆變換造型，而且即使擦指甲油都有困難的手殘族，也可以花5到10分鐘快速黏貼完成。

【推薦單品】

＃OPI 如膠似漆類光繚指甲油，15ml、售價680元

指甲油,指彩,時尚,配件,OPI,DIOR,迪奧,。（圖／品牌提供）

OPI針對喜愛指甲彩繪的女性，推出如膠似漆類光繚指甲油，比起一般指甲油可以擁有更加光澤感的效果，宛如凝膠感的通透感，尤其是今年夏天挑選較為鮮明的色調，能夠呈現出更加時尚的氛圍，不會過於沉重，即使膚色更加健康也能夠輕鬆上手，搭配日常穿搭也很容易。

＃迪奧 亮彩指甲油，10ml、售價1000元

指甲油,指彩,時尚,配件,OPI,DIOR,迪奧,。（圖／品牌提供）

以法國蔚藍海岸的夏日之旅為靈感，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips設計出全新的夏季彩妝，閃耀金色光澤的珊瑚紅、紅褐色中蘊含桃粉霓光，就像是捕捉陽光在海岸線上的閃爍倒影，盡顯度假風情，即使穿搭簡約，也可以打造時髦亮點。

關鍵字：

指甲油, 指彩, 時尚, 配件, OPI, DIOR, 迪奧

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