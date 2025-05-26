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營養師教你聰明吃粽不發胖　提醒「4類人」吃粽要注意

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▲▼營養師提醒「4類人」吃粽要注意 。（圖／Pixabay）

▲粽子又油又香，讓人想一口接一口。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節即將到來，大口吃粽之餘又很怕胖，營養師高敏敏分享，想要吃好吃滿又健康，幾個原則要注意，教你健康吃粽不發胖，同時也提醒粽子雖然美味，但是4類人要注意。

#一天一顆

粽子一天以一顆為限，吃了粽子就要替換一餐澱粉，只要控制好澱粉量，就不怕熱量爆表。

#搭配蔬菜一起吃

粽子大多都是澱粉和肉的組合，營養師建議吃粽可以搭配蔬菜，幫助增加飽足感、飲食更均衡。

#飯後吃富含酵素水果

吃完粽子感覺好罪惡？建議餐後可以挑選富含酵素水果，像是奇異果、鳳梨、木瓜幫助消化。

#甜粽要克制

甜粽通常小巧又涮嘴，很容易一顆接一顆，但需注意因為含糖量高，也可能會使攝取熱量來到新高度。

#沾醬另外倒小碟子

許多人吃粽子不加沾醬覺得少一味，若真的要使用沾醬要記得適量，營養師建議不要將沾醬倒在粽子上，方便控制鈉量和糖量。

▲▼營養師提醒「4類人」吃粽要注意 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了以上原則需要遵守，營養師也提醒以下4種人吃粽子要注意。

#容易脹氣

若你容易腸胃消化不良或是脹氣，建議吃粽子更要特別控制份量，細嚼慢嚥、一次勿吃過多糯米，這時可以搭配鳳梨、奇異果、木瓜助消化。

#高血脂

避免肥肉、花生粉、蛋黃等高油脂高熱量配料，建議改吃全穀粽增加纖維攝取。

#高血糖

若你為高血糖或是血糖不穩，建議糖攝取量更應謹慎攝取，以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25~50公克，而一顆豆沙粽已超過一半！所以建議高血糖者應避免甜粽。

#腎臟疾病

吃粽子時可以少沾醬、避免含磷較高的全穀粽，或是可以吃白糯米粽較佳，而蔬菜應先川燙過再享用更好。

關鍵字：

端午節, 粽子, 健康飲食, 營養師, 飲食小撇步

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