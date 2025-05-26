蔡依林、林志玲都背Valentino麂皮包！超美流蘇與櫻桃裝飾新款一次看

記者鮑璿安／綜合報導

天后蔡依林Jolin全新專輯《Pleasure》即將在6月回歸，等待已久的粉絲們，不妨先看看她的時尚美照，最近她拎上全新的Valentino Garavani Nellcôte 系列包款，展現強烈的波西米亞風格，而同款包袋也出現在「第一名模」林志玲身上！





▲蔡依林與林志玲拎上Valentino Garavani Nellcôte包款 。（圖／品牌提供）

設計師Alessandro Michele入主Valentino 之後，持續強化品牌記憶點，帶來了全新的Valentino Garavani Nellcôte 系列包款，讓蔡依林和林志玲都愛不釋手，蔡依林身穿刺繡印花的丹寧外套配上搶眼的蝴蝶結髮飾進行搭配，超有波西米亞風格。而林志玲也於影展期間被街拍捕捉到穿著Valentino 2025早秋系列造型，搭配Valentino Garavani Nellcôte包款、太陽眼鏡以及Cherryfic櫻桃圖樣休閒鞋，展現日常時尚的率性魅力。

這次的Valentino Garavani Nellcôte系列包款，在其標誌性的「嬉皮時尚」風格之上，進一步融入了更多材質與裝飾元素，柔軟麂皮注入經典款的斜挎包與托特包，並以刺繡鏡面、飾有幾何圖案的絢麗提花面料點綴，細長的流蘇材質十分搶眼。全新早秋系列還融入俏皮可愛的 Cherryfic 圖案等豐富刺繡細節，也有迷你尺寸包款可以挑選。

以下看更多精選包款





▲Prada以藤織、仿拉菲草鉤織等輕盈的材質，運用在各式包款上 。（圖／品牌提供）





▲木質提把鉤織提包、流蘇造型包款超浪漫 。（圖／品牌提供）



Prada也推出一系列彩色編織單品，成為夏日美好的調色盤，以藤織、仿拉菲草鉤織等輕盈的材質，運用在各式包款上，像是熱賣Aimée包款從皮革材質搖身一變為拼接鉤織肩背包，甚至有可愛的流蘇造型包款，盡顯浪漫格調。另外也帶來了多色的鉤織提包，從裡到外都洋溢度假氛圍；而藤織亞麻混紡肩背包與木質提把鉤織提包更以異材質結合勾勒出獨特態度，各式包款以粉紅色、豔陽橘、天空藍、青草綠等彩虹般的彩盤，編織專屬夏日風情。