肌膚好油、毛孔粗大狂保養？錯誤5習慣小心爛臉

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、達志示意圖

紐西蘭醫美健康媒體Derm Net和《皮膚外科》期刊文獻指出，導致毛孔粗大最常見的原因，主要和出油旺盛、皮膚老化有關。然而，在這個季節下，特別是為了控油，所延伸的保養習慣，反倒可能造成肌膚的負擔，以下分享5個NG行為，從源頭改善毛孔粗大，重塑自然透亮膚況。

NG習慣1：使用不合膚質的保養品

使用不適合自己膚質的化妝品、保養品，特別是含有致粉刺成分的產品，可能會堵塞毛孔、加劇粉刺與痘痘問題，讓毛孔更粗大，此外，自己亂擠粉刺或頻繁使用刺激性強的粉刺貼、痘痘貼，也有可能會破壞毛孔周圍的組織，導致發炎、甚至永久性的毛孔擴張。

NG習慣2：卸妝方式錯誤

錯誤的卸妝手法、卸不乾淨，會讓殘妝與皮脂混合在一起堵塞毛孔，長期下來造成毛孔擴張，甚至變得敏感、乾燥、泛紅，另外，為了要去除臉上的殘留物、代謝物會頻繁洗臉，或者使用清潔力過強的洗面乳，則有過度清潔的風險，可能傷及肌膚屏障，使肌膚防禦力下降，毛孔粗大的問題變得更嚴重。

NG習慣3：頻繁去角質

有些人會習慣到美容工作室做去角質的療程或自己刷酸解決粉刺痘痘，比如：使用水楊酸、杏仁酸、果酸換膚做去角質，藉此清理毛孔，但必須注意，去角質的頻率太高、太常使用酸類保養品，反而會刺激肌膚、破壞角質層，使肌膚乾燥、發炎，毛孔變得更粗大明顯。

NG習慣4：疏於防曬

紫外線是造成肌膚老化最大的兇手，長期曝曬在陽光下，會加速膠原蛋白、彈性蛋白的流失，使皮膚變得鬆弛，毛孔周圍支撐力下降，久之造成毛孔粗大。

NG習慣5：吸菸、經常接觸二手菸

《Journal of Dermatological Science》的期刊文獻指出，吸菸會使肌膚微血管收縮、氧氣供應下降，加速自由基對肌膚的傷害，進一步破壞膠原蛋白的合成，導致皮膚老化、毛孔擴張，必須注意的是，不只吸菸者，經常接觸二手菸，也會讓肌膚暴露在同樣的氧化壓力下。

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