納達爾戴黃仁勳同款4000萬元名錶淚別球場　網壇四大天王夢幻合體

▲法國網球公開賽為西班牙網球名將納達爾舉辦退休儀式，他感動不已。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

退役的西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）今（26）日重返他曾奪得14座冠軍獎盃的法國網球公開賽，在生涯3個最大對手費德勒（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）、穆雷（Andy Murray）與萬名球迷見證下，參加大會為他舉辦的退休儀式，他忍不住流下英雄淚向粉絲告別，而在此歷史時刻陪伴他的還有瑞士名錶RICHARD MILLE為他打造的RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶，正是日前AI教父、NVIDIA輝達創辦人黃仁勳來台所戴的近4000萬元同款名錶。





▲納達爾抱著兒子向球迷揮手致意。（圖／路透社）





▲納達爾戴RICHARD MILLE全球限量80只的RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供）

納達爾的網球生涯戰績輝煌，被封為「紅土之王」，另一讓人津津樂道的事蹟是他總戴著上千萬元的RICHARD MILLE陀飛輪錶打球，因為每一款錶都是品牌針對他所需輕量、抗震特色進行設計，陪伴他度過人生重要時刻，也彰顯品牌非凡工藝，他於法網舉辦的退休儀式上所戴的錶款，是品牌為他創作的RM 027陀飛輪錶最終章--全球限量80只RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶，由全新複合材質Carbon TPT® B.4打造，整只錶不含錶帶重量僅11.5克，還可承受超過14,000 g的加速度衝擊，創下手動陀飛輪腕錶的雙重紀錄，黃仁勳也擁有同款錶。





▲費德勒（左起）、喬科維奇與穆雷一起現身歡送納達爾。（圖／路透社）





▲費德勒擁抱納達爾獻上祝福，亮出勞力士新錶。（圖／路透社）

納達爾生涯的三位強勁對手亦是摯友的費德勒（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）、穆雷也現身他的退休儀式，網壇Big 4四大天王同框展現好交情，費德勒向納達爾獻上大大的擁抱，同時也亮出他代言的勞力士（Rolex）年度話題錶款Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶，擁有1970年代復古外型，搭配雷射切割六邊形蜂巢圖案面盤以及全新纖薄紀念型Flat Jubilee錶帶，採用透明錶背彰顯全新專擒縱系統的Cal.7135型機芯。





▲費德勒戴著勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶白色黃金鋼款，530,500元。（圖／勞力士提供）