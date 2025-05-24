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孫芸芸228萬勞力士鑽錶好閃　與腹肌AB線齊吸睛

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▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝ig）

▲孫芸芸剛過47歲生日，無論顏值或身材始終保持完美狀態。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

剛度過47歲生日的「台灣第一名媛」孫芸芸，無論是顏值或身材都維持在完美狀態，尤其過往宣稱不運動的她，近年來也加入健身行列，練出結實的肌肉線條，她近日身穿短版上衣配牛仔迷你裙，不僅亮出招牌美腿也大秀勤練有成的腹部AB線，熱愛時尚的她同步秀最新行頭—勞力士（Rolex）要價2,289,500元的金錶搶鏡了。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝ig）

▲孫芸芸曬結實腹肌，加碼秀勞力士金錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝ig）

▲孫芸芸戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 18K金鑽錶，搭配紅玉髓面盤，2289,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

孫芸芸擁有多款勞力士鑽錶，最新曝光是搭配紅玉髓面盤的Oyster Perpetual Day-Date 36 18K金錶，除了錶圈鑲嵌美鑽，獨一無二的橙色寶石面盤上也點綴著鑽石時標，其中6與9時採羅馬數字標記，華麗且帶有藝術感的設計吸引她納為收藏。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝ig）

▲孫芸芸亮出夏日必備包款，包括Loewe編織小包與Valentino流蘇包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

除了新錶上手，孫芸芸今夏時髦包款也已經備妥，秀出多款Loewe編織包，以及Valentino波西米亞風格的棕色與黑色兩款麂皮流蘇包，每一款都是休閒風格的小包，適合輕鬆出遊搭配。
 

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關鍵字：

孫芸芸, Rolex, 勞力士, Valentino, Loewe

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