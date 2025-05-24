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G-SHOCK 13萬蛙人潛水錶超霸氣　世上最巨青蛙入設計

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以世界上最大型的青蛙非洲巨蛙為靈感打造MR-G FROGMAN系列MRG-BF1000RG-3A腕錶，130,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下Ｇ-SHOCK高端MR-G系列，前年推出金屬錶殼的MR-G FROGMAN蛙人潛水錶深受錶迷青睞，今年再以經典的左右不對稱外型為基礎，融入靈感源自世上最大型青蛙非洲巨蛙（Goliath Frog）的設計元素，創作霸氣的MRG-BF1000RG-3A腕錶，錶殼與錶蓋以輕盈鈦金屬打造，經深層硬化處理與Tic碳化鈦處理更加耐磨抗刮，搭配如巨蛙背部卡其綠色調的親膚柔軟Dura Soft氟橡膠材質錶帶，不僅展現叢林風格，可拆式設計也方便清潔，是戶外運動與潛水的良伴，定價130,000元。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-BF1000RG旋入式背蓋鑲嵌經綠色蒸鍍處理的藍寶石水晶玻璃，象徵巨蛙閃耀的眼睛。

非洲巨蛙各部位的色調啟發G-SHOCK創作，新款MRG-BF1000RG-3A腕錶的米色時、分針即來自巨蛙腹部色彩，同時也呼應時標Neobrite夜光塗層，而旋入式背蓋鑲嵌經綠色蒸鍍處理的藍寶石水晶玻璃代表其眼睛閃耀的光彩，同時裝飾FROGMN系列招牌潛水青蛙圖騰；身為品牌的頂規錶款，整只錶由日本山形廠的「Premium Production Line」頂級生產線製作，強化錶款性能，以達ISO標準與防水200米，功能配備Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與 Mobile Link藍牙連結功能，錶主可透過CASIO WATCHES應用程式自動校正時間、顯示超過3,000個地點的潮汐資訊，並記錄潛水日誌。當進入潛水模式時，透過指針的正反旋轉精確指示潛水時間與水面間隔時間，便於隨時掌握潛水狀況。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex GMT腕錶SPB519J1，59,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko近日也推出美學與實用兼具的潛水錶Seiko Prospex GMT腕錶SPB519J1，藍色陶瓷錶圈搭配銀白色的面盤，立刻讓人聯想到蔚藍海洋，展現簡潔、清新的風格；內在也不容小覷，搭載6R54自動機芯，具三日動力儲存與兩地時區顯示功能，且防水從過往的200米提升至300米，另一亮點則是品牌首次將全新開發的錶扣應用於常規型號之上，錶扣具備最大約15mm的調整範圍，並提供六段式微調功能，讓潛水者能根據潛水服的厚度進行快速調整。
 

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關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Seiko

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