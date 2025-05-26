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擦了防曬還是變黑？皮膚科醫師教3技巧　點線面排除暗沉問題

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、AI

防曬的重要性已經不需要多說，但是到底要怎麼擦效果才會最好？宣妍皮膚科診所院長顏瑄就指出，建議可以透過3個層面，從時間、用量到後續卸除，來幫助達到最佳防護力，讓防曬擦了有感。

理膚寶水,OUI ORGANIC,防曬,顏瑄,皮膚科,彩妝,保養,美妝。（圖／品牌提供、AI）

Tips 1：提早防曬

雖然現在已經有不少防曬可以快速作用，但若是想要達到最全面的防護，出門前20分鐘擦可以說是最安心，可以讓防護層面達到最高，搭配用量全臉至少要10元硬幣大小，防禦力才能發揮最好。

Tips 2：定時補防曬

顏瑄建議，戶外活動每2小時補擦一次，若有流汗或是玩水的狀況，最好是擦乾後立即補上，避免防護漏洞。而且現在防曬品相的劑型很多，如果覺得補擦麻煩，可以使用噴霧或是棒狀的單品，不沾手的設計，更能加強防禦效果。

Tips 3：晚上卸防曬

在防曬過後，建議可以先了解產品的用法，有些使用潔顏產品就能清洗乾淨，如果是有潤色或防水功能，建議搭配卸妝品可以清潔的更乾淨，也能避免後續保養混合髒污油脂造成肌膚不適。

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＃理膚寶水 安得利淡斑夏卡防曬液，50ml、售價990元

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理膚寶水夏卡防曬液上市之後就立刻榮登醫美防曬銷售冠軍，對於全波段紫外線防禦有口皆碑，在2025年推出全新安得利淡斑夏卡防曬液，延續基本款的超強防曬效果，更添加同品牌核心專利「麥拉色鏈」成分，提供肌膚防禦力的同時，更能達到淡化斑點的效果，讓肌膚不只是白，還勻亮乾淨。

＃OUI ORGANIC 山茶雪絨花保濕修護防曬乳，30ml、售價1200元

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嚴選五大Ecocert天然有機植萃成分，打造出水感輕盈的防曬乳，蘊含高濃度山茶花、雪絨花與乳香修護精華，搭配日本專利玻尿酸與復活草成分，不只是做到抵抗紫外線，更能達到養護肌膚、滋潤抗老的效果，而且無色與潤色兩種版本，可以按照不同情境，帶給肌膚恰到好處的修飾。

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理膚寶水, OUI ORGANIC, 防曬, 顏瑄, 皮膚科, 彩妝, 保養, 美妝

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