擦了防曬還是變黑？皮膚科醫師教3技巧　點線面排除暗沉問題

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、AI

防曬的重要性已經不需要多說，但是到底要怎麼擦效果才會最好？宣妍皮膚科診所院長顏瑄就指出，建議可以透過3個層面，從時間、用量到後續卸除，來幫助達到最佳防護力，讓防曬擦了有感。

Tips 1：提早防曬



雖然現在已經有不少防曬可以快速作用，但若是想要達到最全面的防護，出門前20分鐘擦可以說是最安心，可以讓防護層面達到最高，搭配用量全臉至少要10元硬幣大小，防禦力才能發揮最好。

Tips 2：定時補防曬



顏瑄建議，戶外活動每2小時補擦一次，若有流汗或是玩水的狀況，最好是擦乾後立即補上，避免防護漏洞。而且現在防曬品相的劑型很多，如果覺得補擦麻煩，可以使用噴霧或是棒狀的單品，不沾手的設計，更能加強防禦效果。

Tips 3：晚上卸防曬



在防曬過後，建議可以先了解產品的用法，有些使用潔顏產品就能清洗乾淨，如果是有潤色或防水功能，建議搭配卸妝品可以清潔的更乾淨，也能避免後續保養混合髒污油脂造成肌膚不適。

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