高圓圓亮片裝嫵媚迷人　珠寶加持閃耀幸福光

▲高圓圓身穿黎巴嫩設計師Georges Hobeika深藍色亮片禮服優雅迷人。（圖／gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星高圓圓2014年與趙又廷結婚，育有1女，一家三口生活美滿甜蜜，日前她出席坎城影展即閃耀著幸福光芒，加上她又擁有強大的時尚資源，每一套造型都展現自信美感，連換兩套黎巴嫩設計師品牌華美的亮片禮服，搭配法國珠寶品牌CHAUMET華麗珠寶，兩者色系相呼應格外吸睛。





▲高圓圓搭配CHAUMET新款Joséphine Valse Impériale 項鍊，主石為18.88克拉橢圓形切割藍寶石。（圖／gaoyuanyuan_gyy IG）

高圓圓於坎城影展期間宣傳新片《風林火山》，她身穿黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika深藍色亮片禮服宛如美人魚，巧搭CHAUMET今年新款、主石為18.88克拉橢圓形切割藍寶石Joséphine Valse Impériale 項鍊；而出席香港之夜，她換上同樣來自黎巴嫩的Elie Saab 2025早秋系列祖母綠色亮片禮服，特色是垂墜落肩設計以及讓美腿若隱若現的透視裙，她同時戴上CHAUMET以樂曲旋律為靈感的祖母綠與鑽石Partition項鍊，流露嫵媚氣息。





▲高圓圓穿祖母綠色調的Elie Saab 2025早秋系列禮服風格華美。（圖／gaoyuanyuan_gyy IG）





▲高圓圓戴CHAUMET鑲嵌鑽石與祖母綠的Partition 18K 白金項鍊，與禮服完美搭配。（圖／gaoyuanyuan_gyy IG）

除了擔任CHAUMET品牌大使，高圓圓也是義大利時尚品牌FERRAGAMO的大使，她於坎城期間穿上品牌早秋系列的白襯衫與白色長裙，在藍天與蔚藍海岸襯托下，踏著輕快步伐開心漫步，讓粉絲都感受到她的度假心情了。





▲高圓圓穿著FERRAGAMO早秋系列裙裝，開心在坎城漫步。（圖／gaoyuanyuan_gyy IG）