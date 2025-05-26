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舒淇小露事業線吸目光　戴單邊葫蘆耳環好時髦

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▲▼ 舒淇 。（圖／路透社）

▲舒淇日前於坎城影穿Bottega Veneta黑色禮服搭配Qeelin葫蘆造型Ｗulu耳環宣傳電影《狂野時代》。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第78屆坎城影展圓滿落幕，綜觀本屆珠寶趨勢，設計感強烈的大耳環深受女星青睞，只戴單邊更顯時髦，最佳範本正是時尚資優生舒淇，她到坎城宣傳與易烊千璽主演的新片《狂野時代》，身穿Bottega Veneta 2025早秋的心型領禮服小露事業線，搭配單個華人珠寶品牌Qeelin葫蘆造型的Wulu Fairy高級珠寶系列玫瑰金鑽石紅寶石耳環，優雅大方。

▲▼ 坎城珠寶 。（圖／公關照）

▲擔任本屆坎城影展評審團主席的茱麗葉畢諾許以Dior褲裝搭配蕭邦高級珠寶系列鑽石長耳環。（圖／Dior提供）

擔任本屆坎城影展評審團主席的法國「大滿貫影后」茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche），也為單邊耳環穿搭做出完美示範，她於影展開幕式身穿Dior 2位工匠耗時共200 小時精心製作的米白色真絲綢緞高級訂製上衣搭配長褲，披頭巾的設計已相當搶眼，她再戴上單邊的蕭邦（Chopard）高級珠寶系列長至肩膀鑽石耳環，隨著身體韻律搖曳，彰顯影后氣勢。

▲▼ 坎城珠寶 。（圖／公關照）

▲史嘉蕾喬韓森佩戴De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列 Foundation 鑽石耳環，7,650,000元。（圖／De Beers提供）

而以導演身份出席坎城影展的 女星史嘉蕾喬韓森 （Scarlett Johansson），紅毯上奔向老公露出甜笑的時刻，耳際上的 De Beers 最新高級珠寶系列 Essence of Nature 的Foundation 垂墜式鑽石耳環也跟著擺動吸睛，兩行按尺寸大小漸變排列的明亮式白鑽與她的幸福光相呼輝映；而與Gucci合作密切的達珂塔強生（Dakota Johnson），由於品牌為她訂製的粉色流蘇禮服已夠搶眼，她選擇頸部留白，僅戴Boucheron深具分量的Histoire de Style, Untamed Nature高級珠寶系列Laurier主題耳環，鑲嵌美鑽的月桂葉造型輕鬆贏得目光。

▲▼ 坎城珠寶 。（圖／公關照）

▲達珂塔強生身穿Gucci粉紅流蘇禮服搭配Boucheron Histoire de Style, Untamed Nature高級珠寶系列Laurier主題耳環。（圖／Boucheron提供）
 

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關鍵字：

坎城影展, 舒淇, Ｑeelin, 茱麗葉畢諾許, Dior, Chopard, De Beers史嘉蕾喬韓森, 達珂塔強生, Boucheron

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