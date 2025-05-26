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李政宰TAG Heuer方錶上手賞F1賽車　488萬錶創新材質製成超輕盈

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▲▼TAG HEUER,LV 。（圖／公關照）

▲韓星李政宰佩戴TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶深藍款出席F1摩納哥大獎賽。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

上個周末摩納哥熱鬧非凡，因為F1摩納哥大獎賽登場，明星名流會聚一堂欣賞刺激賽車比賽，韓星李政宰也共襄盛舉，身穿米色褲裝搭配擔任官方時計的TAG Heuer（泰格豪雅）標誌性Monaco系列腕錶觀戰，優雅休閒穿搭展現非凡品味，品牌同步發表3款Monaco新錶，彰顯與此傳奇賽道的深刻連結。

▲▼TAG HEUER,LV 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco x Gulf計時腕錶白色限量版，313,000元。

TAG Heuer於摩納哥大獎賽期間發表的3款新作，分別是致敬經典電影《極速狂飆》的TAG Heuer Monaco x Gulf 計時腕錶白色限量版，其白色錶帶採用的Nomex®防火纖維材質，來自1971年為電影主角Steve McQueen打造賽車服的供應商，限量971只；第二款新作TAG Heuer Monaco Stopwatch 限量版計時腕錶，復刻 1970 年代的 Heuer 碼錶設計，限量970只。

▲▼TAG HEUER,LV 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Stopwatch 限量版計時腕錶，323,100元。

第三款身價高達488萬元的TAG Heuer Monaco 前衛鈦金屬雙追針計時腕錶，以品牌實驗室歷經4年研發的創新材質「TH-Titanium」打造錶殼，每一只前衛鈦金屬錶殼紋理均為獨一無二，且相當輕盈，包含錶帶與錶扣的腕錶總重僅 86 公克，搭載品牌與 Vaucher Manufacture Fleurier 攜手研發的鈦材質Calibre TH81-00 機芯，重量也僅有 30 克，呼應賽車界隊輕盈設計的要求。

▲▼TAG HEUER,LV 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco前衛鈦金屬雙追針計時腕錶，4,880,000元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）亦是F1官方合作夥伴，為摩納哥大獎賽製作硬箱獎盃，從獎盃到硬箱都巧妙融入摩納哥國旗與賽道特色，最終由麥拉倫車隊的英國籍賽車手蘭多諾里斯（Lando Norris）獲得此殊榮。

▲▼TAG HEUER,LV 。（圖／公關照）

▲2025 年FORMULA 1® TAG HEUER摩納哥大獎賽冠軍車手獎盃，由麥拉倫車隊的蘭多諾里斯獲得此殊榮。（圖／LV提供）

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關鍵字：

李政宰, TAG Heuer, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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