美周記／最新夢幻美妝報到　YSL打亮餅、Dior果凍唇蜜全部都想收

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝、香水最新速報看過來，YSL推出恆久完美立體高光餅，將高訂服裝的貼膚柔光刷拭在臉上，而Dior則是以Jisoo為賣點，超美粉漾果凍唇蜜和粉漾緹花頰彩讓人全部都想收，CELINE也祭出最新高訂香水，一聞彷彿讓人置身法國度假。

▲將高訂服裝轉化為高訂妝容。

YSL推出全新恆久完美立體高光餅，將高訂緞布的貼膚柔光，轉化為妝容上的閃耀光澤，如同為臉龐披上一件量身訂製禮服。它不只是打亮餅，更是YSL將「高訂服裝」轉化為「高訂妝容」的極致演繹，讓妳的妝容從此不只完美，更自帶高訂級的性感光芒。

▲YSL全新恆久完美立體高光餅，#01任性裸光，2,950元。

不只如此，更富含玻尿酸精華與來自摩洛哥奧里卡花園的珍稀甜香檸精萃，打亮同時為底妝注入源源不絕的保濕效果，可提亮柔和膚色，使肌膚柔滑有光澤；富含菸鹼醯胺，為上妝時帶來舒適感受。

▲Jisoo演譯2025全新《迪奧粉漾果凍唇蜜》#105 荔枝果凍。

2025年迪奧專業後台彩妝系列再度突破彩妝界限，汲取秀場後台、攝影棚與紅毯造型的經驗，推出更豐富、更加專業的彩妝單品。

▲2025全新迪奧專業後台彩妝系列。

迪奧粉漾果凍唇蜜一推出即獲BLACKPINK成員Jisoo青睞，成為她隨身攜帶的時尚寵兒，經典後台頰彩盤升級為粉漾緹花頰彩盤，同步推粉漾緹花頰彩棒，兩款新品皆注入獨家水漾潤色科技，可依據肌膚pH值調節色澤，為雙頰量身打造自然粉漾光采。

▲CELINE第13款高訂香水。

CELINE推出高訂香水系列中的最新作品 ——UN ÉTÉ FRANÇAIS。這款香氛由靈感繆思、象徵符碼，以及那些深藏於記憶深處、反覆回訪的場景交織而成，香氣喚起人們對法國南部悠遊無慮假期的回憶，耳邊回盪著海浪聲與身體感受著夏日暖陽，猶如琥珀奶霜輕覆在被陽光親吻的肌膚之上，悄然留下細膩而真實的感官記憶。