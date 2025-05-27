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摩納哥王妃LV新裝紅吱吱　愛馬仕民俗風設計也納為收藏

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▲▼ 夏琳王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與妻子夏琳王妃一同出席摩納哥大獎賽頒獎儀式。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

上個周末舉辦的F1摩納哥大獎賽吸引不少名人觀戰，東道主摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）與妻子夏琳王妃熱情參與盛事，一同出席頒獎典禮，身為精品大戶的夏琳王妃，再度穿上愛牌LV（Louis Vuitton，路易威登）新裝亮相，一身火紅褲裝造型走到哪都是焦點。

▲▼ 夏琳王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏琳王妃穿LV紅色新裝搭配Monogram圖案鑽石耳環。（圖／美聯社）

夏琳王妃於摩納哥大獎賽頒獎儀式時所穿的紅色新裝，出自LV 2025春夏系列，斜條紋的絲質翻領襯衫展現個性美，她同時搭配LV Monogram圖案的鑽石耳環，與她特別梳的波浪瀏海一樣搶鏡。

▲▼ 夏琳王妃 。（圖／翻攝ｉｇ）

▲夏琳王妃探望小朋友時穿愛馬仕印花衫。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

在緊張刺激的賽事期間，夏琳王妃也抽空探望前來觀賽的身障小朋友，當時她穿愛馬仕（HERMÈS）要價91,000元的Guepards et Palmettes圖紋印花條紋真絲襯衫，呈現姿態優雅的貓科動物圖案，是她身上少見的民俗風設計，更能拉近與小朋友的距離。

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關鍵字：

摩納哥王妃, 夏琳王妃, LV, Louis Vuitton, Hermes, 愛馬仕

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