LIFE經典／面積僅18坪大的東京飯店　讓住客深刻感受現代日式設計

▲東京Rakuragu hotel。（圖／翻攝Kooo Architects事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著市中心土地的稀缺，觸發了更多讓人驚奇的設計，近期在東京都內開業的Rakuragu hotel即是一例，這棟平面面積僅18.3坪、樓高9層的建築，內有14間可供日本旅人的住宿空間，透過精巧的規劃，不但多數樓層擁有戶外陽台，且確保最大的隱私程度，另外房內空間還比一般日本旅館還要大得多，讓住宿於此的遊客能真正感受到日式設計的精妙之處。

在寸土寸金的都市土地上，日本跟台灣近年都出現不少超窄與超小建築，然而比起過去把土地塞滿、建築利用面積達最大化的做法，現今的趨勢更偏向於「如何住得舒適」，Rakuragu hotel的土地寬度約僅有一台車，可建築面積僅有18.3坪， Kooo Architects事務所以鋼骨確保支撐骨架最小化，之後採用退縮方式，巧妙跟旁邊建築錯開以達到更高的隱私效果。

房間內的設計以單一線條放大空間，搭配可走出的陽台，讓整體的壓迫感瞬間減少一半，此外還特意放大衛浴空間，讓住客能在更舒適的空間享受放鬆，這樣平靜的佈置氛圍，也能讓住宿在其中的人在喧囂城市裡，享受自我靜謐的一時半刻。

然而這間僅是非常單純的飯店，並沒有附設咖啡廳與其他公共設施，所幸從該飯店步行5分鐘即可抵達銀座線三越前站，這是一個非常熱鬧的區域，正好可以讓旅人體會熱鬧的東京城市，然後再回到這間低調、安靜的飯店休息繼續新的旅程。