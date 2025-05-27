坂口健太郎穿UNIQLO女友視角帥照曝！「Polo衫疊搭」根本穿搭教科書

記者鮑璿安／綜合報導

日星坂口健太郎再度以一系列時尚穿搭照驚艷粉絲，最近在他的個人社群平台釋出多張造型照片，透過UNIQLO Polo衫為基礎單品，將日常服飾玩出新花樣，超有男友力的模樣十分養眼。





▲坂口健太郎這次主要的穿搭單品是大家十分熟悉的AIRism短袖棉質網眼Polo衫。（圖／截自坂口健太郎官方Instagram）

坂口健太郎這次主要的穿搭單品是大家十分熟悉的AIRism短袖棉質網眼Polo衫，搭配短袖棉麻襯衫，形成疊搭質感，袖口微微翻起，露出內襯的淺藍色細節，為整體造型增加層次感。搭配同色系的休閒運動褲，塑造出一種慵懶又內斂的都會風格。此外，紅白撞色讓人印象深刻，再配上米白色褲裝與黑色腰帶，輪廓簡約俐落，完美詮釋介於正式與休閒之間的風格平衡。





▲AIRism短袖棉質網眼Polo衫；特級彈性Active外套。（圖／品牌提供）



最後一張照片裡，他以條紋亞麻襯衫搭配特級彈性Active外套，光影交錯間，低調的配色反而突顯出他獨特的氣質。坂口健太郎這回透過UNIQLO的單品不僅展現出簡約實穿的可能性，為夏日造型注入一股清新而不失質感的時尚氣息。





▲Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN 。（圖／品牌提供）





▲童裝碎花裙 。（圖／品牌提供）

今夏同樣有話題聯名系列登場，Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN，首次在台灣開賣，設計風格以加州復古風為靈感，融合女性柔美與美式精神，系列涵蓋了花卉洋裝 、條紋襯衫等單品，輕盈剪裁與細膩印花交織出夏日的自由氛圍，而童裝也是可愛滿分，將於 5 月 15 日起於 Gap 統一時代百貨台北門市、南港 Lalaport 門市與官方網路商店 gap.tw 同步販售。