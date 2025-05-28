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「身邊最多工具人」星座Top 3 ！第一名偏不拒絕讓人心癢癢甘願付出

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星座,占卜,。（圖／tvn_drama IG）

▲「身邊最多工具人」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

愛情是需要一些手段和怦然的，因此有些人才會在不知不覺之間變成了對方的工具人，讓雙方的付出完全不成正比，只是單方面犧牲罷了，以下就公開「工具人最多的星座Top 3 」，讓人心甘情願為他們效力，實在是很難清醒過來！

Top 3 射手座

射手座很懂得玩一些情感招數，總能夠在第一時間發現對方的弱點，他們會給異性很好相處的感覺，不自覺卸下心扉，打著朋友的口號，卻還是讓對方會錯意，不自覺想要為射手座付出，就算射手本人沒有想培養工具人，但魅力早就光芒四射，讓異性深陷其中。

Top 2 雙魚座

雙魚座面對感情非常容易自我催眠，就算不是很喜歡對方，但是出於不願意撕破臉，也會選擇讓這段關係持續發展下去，演變成對方無止境的付出，雙魚習慣用溫柔體貼的態度吸引對方，不過等到他們有了更心儀的對象，或是想進入新戀情時，可能就不需要工具人的陪伴了。

Top 1 天蠍座

天蠍座其實是很現實又冷靜的星座，不會因為對方猛烈獻殷勤就開口承諾些什麼，但也沒說死，總覺得好像有機會，而且他們表現出柔弱的一面，讓人心甘情願變成工具人在旁邊等待，越是這種若即若離的模式，越增加了無數可能性，當你以為很接近天蠍時，其實他們早就想好了誰才是最適合自己的，身邊充滿可能性的對象不止一人。

 ►「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

關鍵字：

星座, 天蠍座, 運勢, 射手座, 雙魚座

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