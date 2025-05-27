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申敏兒登機裝全套LV　疊搭珠寶襯女神氣場

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▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒穿LV 122,000元泡泡袖襯衫洋裝搭83,500元All In BB 提包啟程前往西班牙。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓仁川機場是明星出國的伸展台，登機裝絕不能馬虎，女星申敏兒受LV（Louis Vuitton，路易威登）之邀，啟程前往西班牙馬略卡島參加2025全新頂級珠寶系列「Virtuosity」發表會，便穿上全套LV新裝與珠寶登機，她疊戴多件Color Blossom系列珠寶，款款都是能融入日常穿搭的時髦設計，讓她搭機依然展現女神氣場。

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒疊搭多款LV Color Blossom系列珠寶。

申敏兒登機裝選穿LV白色泡泡袖襯衫連身裙，搭配Trinity Sandal 粗跟涼鞋，並手拎All In BB 提包，一派輕鬆優雅，而全白造型仍須一些色彩點綴，她選戴LV鑲嵌彩色寶石的Color Blossom系列珠寶，包括玫瑰K金粉紅色珍珠母貝鑽石戒指、玫瑰K金孔雀石及鑽石戒指、黃K金配縞瑪瑙及鑽石手鍊，增添活潑氣息。

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲LV Color Blossom系列粉紅珍珠母貝鑲鑽玫瑰金戒指，101,000元。

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲LV Color Blossom系列孔雀石鑲鑽玫瑰金戒指，110,000元。

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲LV Color Blossom系列縞瑪瑙與鑽石黃K金手鍊，77,000元。

除了近期與LV合作無間，41歲的申敏兒透亮好膚質也吸引保養品牌上門，與法國品牌蘭蔻攜手宣傳新產品，從她與時尚圈的緊密關係可見高人氣。

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒的好膚質有目共睹。（圖／翻攝illusomina IG）

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒代言蘭蔻保養品。（圖／翻攝illusomina IG）

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關鍵字：

申敏兒, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 蘭蔻

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