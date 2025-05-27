牛津高材生女星擒卡地亞大使頭銜　陳靜最愛神秘雪豹項鍊

▲卡地亞宣布陳靜成為品牌大使並演繹全新發布En Équilibre頂級珠寶系列。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）近日發表EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列，再度運用簡潔線條與平衡配色，展現華美氣勢，品牌同時宣布英國籍的華裔女星陳靜（Gemma Chan）成為品牌大使，由她演繹華麗新作，她表示：「我最喜歡的是Tsagaan項鍊。它中央有一隻幾乎隱形的雪豹，設計充滿幾何感，同時又展現出動物的流動性。透過線條的交錯與設計巧思，豹頭只能在某些角度才會浮現，充滿神秘感。」





▲陳靜最喜歡卡地亞Tsagaan項鍊，中央有一隻幾乎隱形的雪豹。

陳靜是英國牛津大學法律系的高材生，畢業後卻拒絕當律師，傾聽自己的心聲朝最愛的戲劇圈發展，憑藉電視劇《人類》曾獲英國演藝學院獎（BAFTA）提名，在電影《瘋狂亞洲富豪》、《永恆族》也有亮眼表現，近期更投入製片工作，開發並主演關於傳奇華裔美籍女星黃柳霜的傳記電影，此外，她對於公益活動也十分熱衷，是英國UNICEF聯合國兒童基金會的親善大使。





▲陳靜佩戴卡地亞SKUD與AZULEJO戒指。

在國際舞台上相當活躍的陳靜，成為時尚圈寵兒，經常受邀參與時裝大秀，近期更是頻頻出席卡地亞活動，為雙方合作埋下伏筆，果然在品牌發表全新EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列之際，宣布她成為品牌大使的好消息，她表示新珠寶無論是色彩或造型比例都圍繞著平衡主題，恰好呼應她在生活各層面努力追求的目標，因此格外有共鳴。





▲陳靜是時尚圈寵兒，曾出席Chloe大秀。（圖／翻攝gemmachan IG）