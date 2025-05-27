孫藝真凹凸有致曲線不藏了　解放「事業線」

▲孫藝真穿黑色貼身洋裝展現凹凸有致的好身材。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真與玄彬2022年結婚，育有1子，家庭生活美滿甜蜜，讓43歲的孫藝真每回亮相總散發幸福光彩，事業運依然很旺。近日她接下義大利皮件老牌testoni全球品牌大使榮銜，她今（27日）特別分享品牌送的氣球與花等禮物，但粉絲更驚訝的是她難得尺度大開，身穿貼身透視洋裝展現凹凸有致的身材，連「事業線」也不藏了。





▲孫藝真樂收testoni送上的氣球、花等禮物。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真私下穿搭休閒，多以寬鬆剪裁服裝為主，此次她秀出testoni為她準備的氣球與花朵布置，也讓粉絲見識到她勤於健身的傲人成果，她穿著裙擺透視的黑色連身低胸洋裝，難得性感，她再換上細肩帶緞面洋裝，S型曲線一覽無遺，果然是女神級辣媽。





▲孫藝真另一套緞面洋裝造型也進顯她勤於健身的成果。（圖／翻攝yejinhand IG）

優雅又開朗的正面形象，為孫藝真賺進不少代言，令人驚喜的是低調許久的義大利品牌testoni，簽下她當全球品牌大使，1929年創立的testoni以手工製鞋與皮件聞名於世，旗下商品沒有醒目的圖騰、Logo，全靠優雅設計與精湛工藝贏得崇尚「靜奢風」（Quiet Luxury）的貴客喜愛，此次破天荒與孫藝真攜手，會激盪出什麼新火花備受矚目。





▲孫藝真平日穿搭相當休閒。（圖／翻攝yejinhand IG）