端午時節易感冒、全身無力！多吃南瓜、薏仁祛濕有感

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

端午節前後氣溫升高，加上梅雨季陰雨連綿，濕氣大增，京都堂中醫師周律廷表示，端午時節容易出現感冒、消化不良等問題，多與「濕邪」侵入體內有關，常見症狀如口不渴、頭重四肢重、全身無力、腸胃不適、食慾不振、大便黏膩、濕疹等問題。

而面對端午節前後濕熱的環境，周律廷提醒，脾虛濕阻型體質的朋友們要特別注意，由於台灣春、夏主氣為濕氣，加上梅雨季陰雨綿綿，長期下來也會影響到脾的運作功能，在臨床上多會用茯苓、陳皮、黃耆、赤小豆等藥材來幫助調理，也會針對天樞、大橫、血海、三陰等穴位，幫助健脾利濕。

另外，周律廷建議，可以多攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等幫助排除體內濕氣的食物，或是選擇五型藥膳飲中的纖膳飲，日常生活中飲用可以幫助促進新陳代謝、調整體質、維持消化道機能，避免攝取生冷、油炸或是加工類的食物，會增加腸胃負擔，使濕氣滯留在體內的情形更加嚴重；也推薦多曬太陽來促進氣血循環，搭配運動可以加速體內濕氣的代謝。

真對端午節吃粽子的習俗，京都堂中醫營養師張家榕提到，肉粽屬於高油脂食物，一顆肉粽大約等於兩碗飯的熱量，擔心發胖最好選擇較小顆的粽子，醬料不要直接淋上去，放在旁邊用沾的減少攝取量，食用時搭配等量的蔬菜，並把肉粽當成正餐而非點心，且食用順序為菜、蛋白質、肉粽，可以有效降低肉粽的攝取量。

周律廷更補充，糯米屬於難消化食物，對於消化功能較差、容易脹氣的朋友們可能是一種負擔，吃多了可能會引起腸胃不適、噁心的狀況，建議要減少食用的量，食用時可以選擇更容易消化的圓糯米減少脹氣，並且細嚼慢嚥，減少腸胃負擔。患有胃食道逆流、胃潰瘍者、糖尿病、腎臟病、三高患者等，也要減少粽子的食用量。