美妝聯名一次看！未來美攜手泡泡先生、藍色小精靈「防蚊禮盒」有夠萌

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名燒不完，這次就連鮮少露面的泡泡先生和藍色小精靈都出動了，可愛外型讓人看了療癒，用了也開心，美妝禮盒與可愛動畫人物碰撞新火花，讓人通通都想收。

▲限量推出聯名禮盒，集結明星商品一次收。

未來美與來自法國的泡泡先生BARBAPAPA 攜手推出療癒系聯名限定-早C晚A超級保養禮盒，將皮膚科醫師推崇的保養邏輯，注入泡泡先生的可愛靈魂，打造一場科學又不失療癒感的保養革命。

早C晚A超保養禮盒懂得在白天幫你提亮打氣，晚上默默修護穩定，因應任何膚況變化！打開禮盒便可看到瓶身印上限定版泡泡先生，還隨盒附贈一把聯名限定的順髮氣墊梳，洗完臉坐下來慢慢保養，彷彿泡泡先生就在一旁陪你放鬆、充電，整個人都被療癒了。

▲未來美×泡泡先生聯名早C晚A超級保養禮盒（超級A醇精華3X進階版30ml、雙C美白淡斑精華30ml、超級A+C煥膚亮白棉片50片、順髮氣墊梳)，禮盒特價1,999元。

▲寶貝香氛禮盒（附聯名口水巾）。

藍色小精靈 The Smurfs 全新電影即將於今年夏季上映，台灣香氛品牌les nez香鼻子攜手來自法國、通過B型企業認證的天然芳療品牌 Puressentiel法國璞萃，推出期間限定「全效防蚊聯名禮盒」與「寶貝防蚊聯名禮盒」。

▲全效防蚊禮盒（贈聯名藍色小精靈飛盤），1,380元，限時優惠999元。

將童趣角色魅力與天然植萃香氛完美融合，打造今夏最清新、最療癒的香氛體驗。這個夏天，讓藍色小精靈陪你一起香香過生活，用植萃香氣喚醒感官，展開一場有角色陪伴的夏日療癒旅程。