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《星際寶貝：史迪奇》票房開紅盤　卡哇伊首飾搶市

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▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora與迪士尼《星際寶貝》聯名系列安琪造型串飾（右）3,080元，史迪奇串飾3,080元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

真人版《星際寶貝：史迪奇》熱映中，首個周末在全球多國票房開紅盤奪冠，丹麥品牌Pandora搶搭這股熱潮，與迪士尼攜手推出《史迪奇》系列新品，讓主角史迪奇與安琪俏皮與可愛模樣，從戲裡延伸至戲外，粉絲可串上手鍊或戴上造型項鍊、戒指或耳環，展現童心。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora史迪奇畢業造型串飾，2,880元。

Pandora與迪士尼聯名的《星際寶貝：史迪奇》首飾，運用琺瑯工藝描繪史迪奇與安琪的鮮豔色彩，除了經典鬼靈精怪模樣，還設計戴上學士帽的史迪奇串飾，而戒指與項鍊則呈現象徵懷抱夢想、手捧著透明鋯石的史迪奇，閃耀璀璨光芒，戴上讓人一眼瞧見。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora史迪奇造型項鍊（左起）4,380元，史迪奇與安琪造型耳環2,880元，史迪奇造型寶石戒指2,880元。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲即起至6月30日於 Pandora 門市單筆消費滿7,800元（含一件星際寶貝聯名商品），即可獲得「限量版史迪奇珠寶盒」一件，送完為止。

施華洛世奇（Swarovski）則與照明娛樂公司的小小兵（Illumination's Minions）攜手，選定人氣角色Kevin、Stuart和 Bob創作閃耀奪目擺件，均以小小兵標誌性的明黃色與湛藍色施華洛世奇水晶打造，其中Bob有兩種款式，分別是懷抱泰迪熊的可愛模樣，以及頭戴王冠、尺寸更大的King Bob擺件，為整體空間增添歡樂氣息。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇聯名小小兵的King Bob擺件，25,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇聯名小小兵的手握香蕉Stuart擺件，9,000元。

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關鍵字：

Pandora, 史迪奇, Swarovski, 施華洛世奇, 小小兵

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