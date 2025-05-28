星巴克6月會員中杯以上買一送一　85度C限定一天「拿鐵第二杯半價」

▲星巴克6月初針對會員推出兩天買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導



迎接夏季來臨，星巴克與85度C分別推出6月限定的咖啡優惠活動。星巴克為慶祝「星禮程」會員突破400萬人次，祭出多波抽獎與限定日買一送一優惠；85度C則以「世界牛奶日」為主題，在6／1當天推出大杯拿鐵第二杯半價活動，鎖定喜愛牛奶風味咖啡的消費族群，讓大家趁機享受一杯優惠好咖啡。

星巴克於6月全月舉行多項星禮程會員專屬活動，6／2至6／3期間，會員購買兩杯相同口味與容量的大杯以上飲品，其中一杯將由星巴克招待，每人最高可享買二送二。

此外從6／1至6／14期間，星禮程會員不論消費金額及次數，透過門市或APP行動預點下單，即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得中杯飲料券兩張。針對金星級會員，6／18至6／27另有「星運抽」活動，只要使用3顆金星，即可參加抽獎，有機會獲得咖啡365杯、美食、咖啡周邊商品等不同獎項。

85度C則鎖定6／1的「世界牛奶日」，推出限定一天的大杯拿鐵第二杯半價優惠，活動適用於四款經典拿鐵：重拿鐵、榛果拿鐵、香草拿鐵與珍珠拿鐵。以重拿鐵為例，單次購買兩杯即現省53元，若購買三組最高可省下159元，搭配寄杯服務還可額外再省265元。此次優惠不限冷熱飲，限當天門市現場購買，外送與電話訂購不適用，實際寄杯方式依各門市公告為準。