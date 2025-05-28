《腓尼基計劃》萬寶龍鋼筆搶鏡　凱特溫斯蕾女兒首挑大樑

▲即將上映的電影《腓尼基計劃》中出現多次萬寶龍書寫工具。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢鬼才名導魏斯安德森（Wes Anderson）所執導的諜報黑色喜劇電影《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme），將於6月6日即在台上映，屆時影迷將可在電影中見到多款萬寶龍（Montblanc）訂製書寫工具，包括傳承系列「紅與黑」（Rouge et Noir）的客製化鋼筆，以及標誌性的大師傑作系列149鋼筆，至於書寫工具扮演什麼關鍵角色，走進戲院才會揭曉了。

▲《腓尼基計劃》劇中出現萬寶龍傳承系列「紅與黑」珊瑚紅客製化鋼筆。

在新片《腓尼基計劃》曝光的「紅與黑」客製化鋼筆，設計靈感源自1920年代歷史檔案典藏，以珊瑚紅色筆身搭配蛇形筆夾；大師傑作系列149鋼筆則來自1950年代的書寫工具設計。戲外同劇演員也力挺萬寶龍，參與演出的英國演員魯伯特佛列德（Rupert Friend）出席坎城影展時，佩戴萬寶龍Iced Sea系列青銅款日期自動腕錶，襯托出優雅紳士氣息。





▲參與演出《腓尼基計劃》的萬寶龍品牌大使、英國演員魯伯特佛列德（左）佩戴Iced Sea系列青銅款日期自動腕錶出席坎城影展。





▲萬寶龍Iced Sea系列日期顯示自動腕錶，128,600元。

《腓尼基計劃》另一亮點是星二代加入演出陣容，奧斯卡影后凱特溫斯蕾（Kate Winslet）23歲女兒米亞薛波頓（Mia Threapleton）首挑大樑，在新片中飾演見習修女，她有凱特溫斯蕾的神韻，同時也才華洋溢，第一部主演的電影就與名導魏斯安德森合作，未來發展備受期待。





▲凱特溫斯蕾23歲女兒米亞薛波頓電影處女作獻給《腓尼基計劃》，出席坎城影展宣傳。（圖／路透社）