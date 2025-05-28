六月寵老公送47萬勞力士　李易生日戴「水鬼王」樂翻

▲李易（左）27日度過42歲生日，老婆六月送上大禮。（圖／翻攝leeyi527 IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈夫妻擋李易與六月熬過去年婚變風波，感情回溫，27日李易過42歲生日，六月為他安排與好友團聚的慶生會，還獻上475,500元的大禮—勞力士（Rolex）被暱稱為「水鬼王」的Oyster Perpetual Sea-Dweller腕錶，讓李易開心向老婆示愛說：「這禮物真的太大了，但會是一只我會一直戴的手錶，真的感謝你對我的好跟付出，真心的感謝你，愛你。」





▲李易收到老婆送的勞力士Oyster Perpetual Sea-Dweller腕錶， 475,500元。（圖／翻攝leeyi527 IG）

六月精心為老公準備的禮物，以「盒中盒」方式呈現，李易先拆開LV（Louis Vuitton，路易威登）大盒子，再打開勞力士標誌性綠盒，裡面是他夢想尺寸「大一點」勞力士Oyster Perpetual Sea-Dweller腕錶，讓他驚喜不已，此款錶徑43毫米的潛水錶，黑色面盤上以紅色字體呈現「Sea-Dweller」，搭配黑色Cerachrom陶瓷字圈，搭載3235型機芯，防水深達1,220米。





▲廚藝精湛的李易煮了一桌生日餐。（圖／翻攝leeyi527 IG）

李易收六月送的大禮，立刻抱著老婆熱吻，並許願今年會更努力，明年送另一半好的禮物；而昨慶生會的家宴，由廚藝精湛的壽星李易親自掌廚，煮了一桌好菜，度過溫馨的家庭時光。

