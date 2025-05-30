亮珠寶／卡地亞美洲豹盤踞珊瑚好威　寶格麗萬花筒配色絢麗

▲英國女星陳靜戴卡地亞以兩顆總重49.37克拉的水滴形尚比亞祖母綠為核心進行設計的SHITO項鍊。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期珠寶圈熱鬧非凡，卡地亞（Cartier）、LV（Louis Vuitton，路易威登）與寶格麗（BVLGARI）均發表年度頂級珠寶系列，巧合的是都保有品牌經典特色與元素，風格鮮明，讓熟悉品牌的藏家能一眼認出。





▲莫妮卡貝魯奇佩戴卡地亞Panthère Orbitale美洲豹紫水晶鑽石項鍊，美洲豹盤踞於一顆凸圓形珊瑚上。

卡地亞平衡美學

卡地亞發表全新EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列，以簡潔線條、平衡配色演繹和諧之美，最新品牌大使、英國女星陳靜（Gemma Chan）展示的SHITO項鍊遵循平衡美學，以設計突顯寶石之美，由祖母綠和鑽石交織而成的Ｘ形線條垂墜

兩顆總重49.37克拉的水滴形尚比亞祖母綠，展現優雅魅力。





▲莫妮卡貝魯奇展示卡地亞Panthère Dentelée美洲豹項鍊，哥倫比亞祖母綠圓珠串鍊相當吸睛。

義大利女星莫妮卡貝魯奇則演繹卡地亞標誌性的美洲豹作品，第一款為紫水晶圓珠結合珊瑚的Panthère Orbitale 美洲豹項鍊，神氣的美洲豹盤踞於一顆凸圓形珊瑚上，氣勢非凡；另一款Panthère Dentelée 美洲豹項鍊，由不同尺寸和重量的哥倫比亞祖母綠刻面圓珠組成如瀑布般柔軟靈活且帶著垂墜感頸鍊，美洲豹從頸鍊一躍而出還爪著巨鑽，相當生動。





▲LV Savoir真知主題項鍊，鑲嵌來自澳洲的 30.56 克拉黑色蛋白石。（圖／LV提供）

LV精湛工藝與非凡寶石

LV 2025年全新頂級珠寶系列Virtuosity，讚頌精湛工藝與非凡寶石，圍繞「匠藝世界The Word of Mastery」和「創意世界The Word of Creation」兩大概念，共推出橫跨12個主題共110件獨一無二之作。整個創作旅程始於《Savoir真知》，核心元素為三角形，選用了罕見的30.56克拉的三角形切割澳洲黑色蛋白石，並垂墜一顆 28.01克拉祖母綠，兩者的綠色調完美呼應。





▲寶格麗Polychroma系列Celestial Mosaic穹宇馬賽克彩寶與鑽石項鍊，主石為產自塔吉克、重達 131.21 克拉尖晶石。（圖／寶格麗提供）

寶格麗彩寶之王

寶格麗將古希臘文中意指「眾多」的poly ，代表「色彩」的chromia ，再結合羅馬字根Roma，形塑出 Polychroma 一詞作為年度頂級珠寶系列之名，清楚點出繽紛彩寶是主角，250 件新作中有 60 件作品身價超過百萬歐元（約台幣3400萬元），創下品牌有史以來系列中百萬歐元高價作品數量最多的一次。最受矚目是5件被稱為「奇蹟藝廊」的作品，當中包括靈感源自耶利哥（Jericho）十八世紀「生命之樹」馬賽克的Bvlgari Celestial Mosaic穹宇馬賽克頂級彩寶與鑽石項鍊，整體如萬花筒般絢麗，視覺焦點則落在現存全球市場上第四大、重達131.21克拉的尖晶石，迷人色彩讓人過目難忘。

