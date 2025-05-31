fb ig video ETtoday search mobile

爆紅「藍色提亮液」比遮瑕更自然　6款推薦＋正確用法自帶光感濾鏡

>

文／美人圈

從高光打亮、紫色蜜粉，到最近小紅書、Threads上瘋狂洗版的「藍色提亮液」爆火，藍色提亮液到底是什麼？為什麼比一般打亮還火？原來它利用藍色調來中和蠟黃、提亮暗沉肌，讓底妝不靠遮瑕也能自帶濾鏡感，這篇帶來藍色提亮液用法、還有6款開架「藍色提亮液」推薦清單，快一起看看吧！

為什麼要用藍色提亮？藍色提亮神在哪？

藍色提亮液到底紅在哪？最大的魅力就在於「藍色調」可以帶來的明顯提亮效果！特別是針對亞洲人最常見的蠟黃、暗沉肌膚問題，藍色可以幫助有效中和膚色、讓整體妝容更明亮。和傳統珠光提亮產品不同，藍色提亮液多半呈現水感質地，不僅能自然提亮、不顯毛孔，還能在不厚重的情況下修飾膚色不均，打造出柔焦磨皮般的通透感，無論是單擦或混入粉底使用，都能讓底妝瞬間升級，提亮同時抗蠟黃與暗沉，讓肌膚自帶光感濾鏡！

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲藍色調可以帶來的明顯提亮效果。（圖／IG@luna_makeup_official）

藍色提亮液使用步驟

使用藍色提亮液時，建議底妝後使用，針對局部暗沉處進行「點塗提亮」，像是眼下三角區、鼻樑、兩頰高處或額頭中央，都是非常適合的位置。使用時以少量多次疊擦的方式進行，避免一次使用過量或大面積鋪色，才能保留自然的藍光反射，讓妝感更輕盈不厚重。正確的使用手法能打造像是天生般的透亮光澤感，不僅提亮膚色，還能自然修飾臉部凹陷與疲憊感，妝容更乾淨透亮。

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲藍色提亮液建議底妝後使用。（圖／IG@luna_makeup_official）

去黃「藍色提亮液」推薦：CEZANNE 遮瑕液 #10 清澈藍

這款話題藍色遮瑕雖然名義上是「遮瑕膏」，但不少用過的網友都說：「根本更適合拿來做局部提亮！」帶有細緻水光感的藍色質地，上在蘋果肌、眼下或嘴角部位，不只能修飾暗沉，還能讓肌膚呈現自然的透亮感，妝感乾淨有光澤，打造出澎潤感的光澤妝，尤其眼下提亮效果更是驚人，利用光線反射、在視覺上讓淚溝澎起來！不過可惜的是這款藍色遮瑕膏目前台灣買不到，期待之後上市。

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲CEZANNE 遮瑕液，台灣尚未販售（日幣換算約NT$200）。（圖／CEZANNE）

去黃「藍色提亮液」推薦：espoir Easy Blending 遮瑕提亮膏 #05 Blue White

espoir新推出Easy Blending遮瑕提亮膏，共有五款色號，討論度最高的包含這款#05 Blue White！質地是那種滑順又帶點奶霜感的膏狀，不乾、不厚重，適合拿來做局部提亮，#05 Blue White是款剛剛好的藍白色，輕點在鼻樑、眼下、兩頰高處，能自然打亮又帶點冷光感，不會死白或厚重，巧妙的增加乾淨光感，讓臉部立體度提升一階！

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲espoir Easy Blending 遮瑕提亮膏，約NT$450。（圖／espoir）

去黃「藍色提亮液」推薦：INTO YOU 提亮遮瑕液 #02 冰霜藍

INTO YOU也有推出這款冰霜藍提亮液！主打遮瑕與提亮二合一，不只能修飾面部小瑕疵，還能針對蠟黃或暗沉肌做色彩校正，達到自然提亮的效果。質地不會太水或太厚，延展性很好，塗上去之後會形成雙層薄膜感，不卡紋、不黏膩，上臉是帶一點藍感的淺米色，特別適合亞洲膚色，提亮力很夠卻完全不會假白，黃肌底也能駕馭！

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲INTO YOU 提亮遮瑕液，3.5g／NT$399。（圖／INTO YOU）

去黃「藍色提亮液」推薦：CANMAKE 水潤柔光打亮霜 #679-04

在Threads爆紅的CANMAKE藍色打亮霜，台灣藥妝店常常一上架就被掃光！輕盈的霜狀質地一抹就和肌膚完美融合，不會浮在表面，也不會油膩黏膩，帶有若有似無的藍光感，擦上去不死白、不誇張，卻能讓肌膚瞬間有種濾鏡感，細緻珠光點在眼下、C字區或鼻樑提亮都非常細膩，是低調卻馬上有感提亮平整的妝效。

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲CANMAKE 水潤柔光打亮霜，3.8g／NT$260。（圖／CANMAKE）

去黃「藍色提亮液」推薦：LUMMIR 多功能高光打亮露 #02 星空藍

由Red Velvet、LE SSERAFIM御用彩妝師打造的韓國彩妝品牌LUMMIR，尤其這款打亮露相當特別，質地是帶點水感的微膠狀，推開後就像一層輕透濾鏡鋪在肌膚上，完全不卡紋、不顯毛孔，連用手上都超級服貼。#02 星空藍的光澤是細緻又帶點冷藍偏光的透明感，會讓肌膚看起來有種波光粼粼的感覺，是「走近會驚豔」的微光打亮。

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲LUMMIR 多功能高光打亮露，NT$459。（圖／LUMMIR）

去黃「藍色提亮液」推薦：MADPEACH MILKY WAY 高光棒 #流光藍

MADPEACH這款高光棒會更加適合新手使用！#流光藍這色是低調又帶點藍光感的自然高光，擦起來不會太閃，反而是那種若隱若現的健康光澤，日常用也完全不突兀。旋轉式設計用起來很直覺，只要輕輕點在像是蘋果肌、顴骨、額頭中央等想提亮的位置，用指腹暈開就能快速完成光澤妝容，妝感乾淨又立體，滑順的霜狀質地不厚重、不黏膩，塗上後可以完美融合在底妝裡，就像肌膚自己透出的亮感一樣。

▲藍色提亮 。（圖／翻攝自IG）

▲MADPEACH MILKY WAY 高光棒，3.4g／NT$620。（圖／MADPEACH）

延伸閱讀

遮淚溝遮瑕膏推薦！7款開架眼袋提亮遮瑕膏，I'M MEME遮瑕膏新色、CEZANNE藍色遮瑕太神

油肌這樣定妝更清爽！油肌、混合肌清爽底妝技巧，妝前保養、定妝是關鍵，底妝控油持久

專櫃+開架「素顏霜推薦」20款！Dcard好評、屈臣氏＆寶雅熱銷素顏霜榜單推薦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 藍色提亮液, 打亮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【開聲音】羊跳到公公背上！媳婦炸魔性笑

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

減重必看！營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

減重必看！營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

最能忍耐寂寞星座Top 3！第一名享受空窗期給人滿滿安全感

最能忍耐寂寞星座Top 3！第一名享受空窗期給人滿滿安全感

難怪變胖！睡眠不足會影響大腦決策力　反而更愛垃圾食物

難怪變胖！睡眠不足會影響大腦決策力　反而更愛垃圾食物

有毒友誼「8特點」中了就該遠離！見不得你過得好、只會散發負能量 40歲前必知！6個好習慣養出自然濃密黑髮、延緩白髮狂長 誠品生活台南試營運首日吸5萬人次　祭當地人限定優惠 宋慧喬學生妹造型破功　戴215萬AP金錶洩天后身份　 別跟自己過不去！處理負面情緒最好的方法「先學會與它共存」 汶萊王子妃穿LVMH少奶奶牌服裝　與精品龍頭家族交情匪淺 韓星池昌旭領軍夯團登台　先戴雷達表耍帥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面