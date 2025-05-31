爆紅「藍色提亮液」比遮瑕更自然　6款推薦＋正確用法自帶光感濾鏡

文／美人圈

從高光打亮、紫色蜜粉，到最近小紅書、Threads上瘋狂洗版的「藍色提亮液」爆火，藍色提亮液到底是什麼？為什麼比一般打亮還火？原來它利用藍色調來中和蠟黃、提亮暗沉肌，讓底妝不靠遮瑕也能自帶濾鏡感，這篇帶來藍色提亮液用法、還有6款開架「藍色提亮液」推薦清單，快一起看看吧！

為什麼要用藍色提亮？藍色提亮神在哪？

藍色提亮液到底紅在哪？最大的魅力就在於「藍色調」可以帶來的明顯提亮效果！特別是針對亞洲人最常見的蠟黃、暗沉肌膚問題，藍色可以幫助有效中和膚色、讓整體妝容更明亮。和傳統珠光提亮產品不同，藍色提亮液多半呈現水感質地，不僅能自然提亮、不顯毛孔，還能在不厚重的情況下修飾膚色不均，打造出柔焦磨皮般的通透感，無論是單擦或混入粉底使用，都能讓底妝瞬間升級，提亮同時抗蠟黃與暗沉，讓肌膚自帶光感濾鏡！

▲藍色調可以帶來的明顯提亮效果。（圖／IG@luna_makeup_official）

藍色提亮液使用步驟

使用藍色提亮液時，建議底妝後使用，針對局部暗沉處進行「點塗提亮」，像是眼下三角區、鼻樑、兩頰高處或額頭中央，都是非常適合的位置。使用時以少量多次疊擦的方式進行，避免一次使用過量或大面積鋪色，才能保留自然的藍光反射，讓妝感更輕盈不厚重。正確的使用手法能打造像是天生般的透亮光澤感，不僅提亮膚色，還能自然修飾臉部凹陷與疲憊感，妝容更乾淨透亮。

▲藍色提亮液建議底妝後使用。（圖／IG@luna_makeup_official）

去黃「藍色提亮液」推薦：CEZANNE 遮瑕液 #10 清澈藍

這款話題藍色遮瑕雖然名義上是「遮瑕膏」，但不少用過的網友都說：「根本更適合拿來做局部提亮！」帶有細緻水光感的藍色質地，上在蘋果肌、眼下或嘴角部位，不只能修飾暗沉，還能讓肌膚呈現自然的透亮感，妝感乾淨有光澤，打造出澎潤感的光澤妝，尤其眼下提亮效果更是驚人，利用光線反射、在視覺上讓淚溝澎起來！不過可惜的是這款藍色遮瑕膏目前台灣買不到，期待之後上市。

▲CEZANNE 遮瑕液，台灣尚未販售（日幣換算約NT$200）。（圖／CEZANNE）

去黃「藍色提亮液」推薦：espoir Easy Blending 遮瑕提亮膏 #05 Blue White

espoir新推出Easy Blending遮瑕提亮膏，共有五款色號，討論度最高的包含這款#05 Blue White！質地是那種滑順又帶點奶霜感的膏狀，不乾、不厚重，適合拿來做局部提亮，#05 Blue White是款剛剛好的藍白色，輕點在鼻樑、眼下、兩頰高處，能自然打亮又帶點冷光感，不會死白或厚重，巧妙的增加乾淨光感，讓臉部立體度提升一階！

▲espoir Easy Blending 遮瑕提亮膏，約NT$450。（圖／espoir）

去黃「藍色提亮液」推薦：INTO YOU 提亮遮瑕液 #02 冰霜藍

INTO YOU也有推出這款冰霜藍提亮液！主打遮瑕與提亮二合一，不只能修飾面部小瑕疵，還能針對蠟黃或暗沉肌做色彩校正，達到自然提亮的效果。質地不會太水或太厚，延展性很好，塗上去之後會形成雙層薄膜感，不卡紋、不黏膩，上臉是帶一點藍感的淺米色，特別適合亞洲膚色，提亮力很夠卻完全不會假白，黃肌底也能駕馭！

▲INTO YOU 提亮遮瑕液，3.5g／NT$399。（圖／INTO YOU）

去黃「藍色提亮液」推薦：CANMAKE 水潤柔光打亮霜 #679-04

在Threads爆紅的CANMAKE藍色打亮霜，台灣藥妝店常常一上架就被掃光！輕盈的霜狀質地一抹就和肌膚完美融合，不會浮在表面，也不會油膩黏膩，帶有若有似無的藍光感，擦上去不死白、不誇張，卻能讓肌膚瞬間有種濾鏡感，細緻珠光點在眼下、C字區或鼻樑提亮都非常細膩，是低調卻馬上有感提亮平整的妝效。

▲CANMAKE 水潤柔光打亮霜，3.8g／NT$260。（圖／CANMAKE）

去黃「藍色提亮液」推薦：LUMMIR 多功能高光打亮露 #02 星空藍

由Red Velvet、LE SSERAFIM御用彩妝師打造的韓國彩妝品牌LUMMIR，尤其這款打亮露相當特別，質地是帶點水感的微膠狀，推開後就像一層輕透濾鏡鋪在肌膚上，完全不卡紋、不顯毛孔，連用手上都超級服貼。#02 星空藍的光澤是細緻又帶點冷藍偏光的透明感，會讓肌膚看起來有種波光粼粼的感覺，是「走近會驚豔」的微光打亮。

▲LUMMIR 多功能高光打亮露，NT$459。（圖／LUMMIR）

去黃「藍色提亮液」推薦：MADPEACH MILKY WAY 高光棒 #流光藍

MADPEACH這款高光棒會更加適合新手使用！#流光藍這色是低調又帶點藍光感的自然高光，擦起來不會太閃，反而是那種若隱若現的健康光澤，日常用也完全不突兀。旋轉式設計用起來很直覺，只要輕輕點在像是蘋果肌、顴骨、額頭中央等想提亮的位置，用指腹暈開就能快速完成光澤妝容，妝感乾淨又立體，滑順的霜狀質地不厚重、不黏膩，塗上後可以完美融合在底妝裡，就像肌膚自己透出的亮感一樣。

▲MADPEACH MILKY WAY 高光棒，3.4g／NT$620。（圖／MADPEACH）

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