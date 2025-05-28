宋慧喬學生妹造型破功　戴215萬AP金錶洩天后身份　

▲菲律賓女星Anne Curtis（左起）、菲律賓時尚部落客Bryan Yambao、宋慧喬、服裝設計師Kim Jones開心聚會。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬近日與菲律賓女星Anne Curtis、菲律賓時尚部落客Bryan Yambao，以及剛離開Dior男裝設計總監一職的服裝設計師Kim Jones開心聚會，剪了短髮的宋慧喬當天戴著眼鏡，43歲的她看起來更像大學生了，不過她所戴的名錶洩露了天后身份，是要價2,150,000元的AP（Audemars Piguet，愛彼）金錶。





▲宋慧喬戴的AP皇家橡樹系列搭配綠松石面盤的18K金自動上鍊錶，2,150,000元。（圖／翻攝AP官網）

宋慧喬是AP錶迷，曾曝光價值超過316萬元的Royal Oak皇家橡樹18K白金雙擺輪鏤空錶，此次與朋友聚會，戴著皇家橡樹系列18K金自動上鍊腕錶，採用天然綠松石面盤，飽和的色調讓人一眼瞧見，此款金錶成為她當天一身黑色西裝外套配T恤的低調造型中，最亮眼的配件。





▲宋慧喬出席百想藝術大賞戴上CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale系列耳環。（圖／翻攝kyo1122 IG）

出席公開活動，宋慧喬則喜歡穿戴合作無間的法國珠寶品牌CHAUMET作品，日前她出席百想藝術大賞，戴上CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale系列耳環，鑲有2顆各2克拉以上的梨形鑽石與明亮式切割鑽石，以優雅造型贏得好評。

