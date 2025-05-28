別再只噴玫瑰！夏季白茶香大勢來襲　香氣溫柔又百搭

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

除了玫瑰，白茶也是很適合夏季的清爽溫柔氣味，不僅擁有純淨的氛圍感，更是可以展現出柔軟溫婉的氣質，近期也有不少以白茶為主題的單品，讓夏天也能有質感好體香。

＃伊麗莎白雅頓 白茶紫鳶尾香水，100ml、售價2100元

伊麗莎白雅頓的白茶香味一直蔚為經典，曾與粉紅蒼蘭、野薑花、玫瑰、甜橘等香材，組成新的氣息，很受到粉絲喜愛，2025再次與紫色鳶尾花激盪出新樣貌，不只是保有白茶最原始的柔美感，更是增添紫鳶尾、紫藤花與紫丁香更為優雅、浪漫的氣息。

＃BVLGARI 白茶中性淡香水，75ML、售價5100元

同樣捕捉白茶細緻淡雅的花香，將過去已經熱賣30年的古龍水全面升級成淡香水，從東方白茶中低溫萃取出最原始的精華與香氣，讓淡香水也有高達89%的天然成分，溫暖雅緻的木質花香調，結合白麝香的純潔輕盈，讓整體香氣更能展現出白茶的無染白皙。

＃樂絲朵-L 乾洗髮控油噴霧

來自日本開架的樂絲朵-L以多元髮絲單品以及迷人香氣，是不少年輕族群都愛用的單品，夏季必備的乾洗髮控油噴霧，不僅可以讓髮根乾燥去油，5種不同的香味更可以依照個人穿搭與情境使用，其中，清澄白茶的綠色包裝更給人清爽感，小小一瓶放包包隨時補噴超方便。