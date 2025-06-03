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夏日必備銀色球鞋！4雙爆款推薦　PEDRO、王淨同款夢幻吸睛

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高級時髦拉滿！爆款銀色球鞋：FILA、Converse、PEDRO…王淨這雙PUMA銀河鞋夢幻吸睛

▲夏日必備銀色球鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

來自銀河系的金屬光，已經高調佔領時尚圈，無論街頭潮人還是社群穿搭分享，都少不了銀色球鞋的洗版亮相。這次就來分享2025夏日必備銀色球鞋，這幾雙鞋櫃爆了也要買。

銀色球鞋推薦：PUMA MORPHIC 銀河系鞋 

PUMA推出全新銀色系復古球鞋#MORPHIC，以最時髦的金屬銀搭配復古感的鞋型輪廓，與科技感巧妙融合，打造Y2K時髦代表作。甜酷代表GINGLE王淨、以一身柔霧粉色造型詮釋Modern Delight系列與MORPHIC銀河系潮履的完美融合，甜美不再只有溫柔感，也可以帶有酷時髦個性感，詮釋一套舒適又時髦的Y2K代表Look！

高級時髦拉滿！爆款銀色球鞋：FILA、Converse、PEDRO…王淨這雙PUMA銀河鞋夢幻吸睛

▲王淨詮釋Modern Delight系列與MORPHIC銀河系球鞋。（圖／品牌提供）

MORPHIC銀河系潮履承襲PUMA經典，以復古跑鞋作為鞋型的輪廓基底，微厚底設計自然拉長比例提升整體造型存在感。推出兩款金屬光感配色，為不同穿搭風格注入銀色魅力，米白底搭配金屬銀打造微甜不膩的潮感氛圍、碳黑底搭配金屬銀營造俐落街頭氣場。

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▲PUMA MORPHIC 銀河系潮履／3,080元。（圖／品牌提供）

銀色球鞋推薦：FILA ECHAPPE V2 星空銀黑配色

FILA暢銷鞋款ECHAPPE全新升級，搭配星空銀黑配色，吸睛度飆滿分，連女神韓韶禧也在曬！穿上休閒工裝風格搭配，讓韓韶禧看起來隨性俐落又帶點未來感的時髦。

高級時髦拉滿！爆款銀色球鞋：FILA、Converse、PEDRO…王淨這雙PUMA銀河鞋夢幻吸睛

▲韓韶禧同款ECHAPPE V2球鞋韓國搶爆。（圖／品牌提供）

延續原版的優雅輪廓、ECHAPPE V2以全新設計再度升級，融合時尚感與運動風格，呈現出令人耳目一新的視覺衝擊。鞋面採用多種紋理與圖案拼接的透氣網布，層次豐富、細節滿滿的吸睛外型。黑、白、銀三色交織而成的流線輪廓，搭配話題側綁鞋帶設計，猶如夜空中閃爍的光影軌跡，甜酷升級，展現無限時尚可能！

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▲FILA ECHAPPE V2 星空銀黑配色／3,980元。（圖／品牌提供）

銀色球鞋推薦：PEDRO Novo Eclipse銀色運動鞋

PEDRO全新Novo Eclipse，承襲德訓鞋與芭蕾舞鞋的基因，融合皮革質感與網眼拼接材質，窄版剪裁貼合足部線條，輕盈靈巧，鞋底則巧妙取樣足球鞋的波浪紋理，在時尚與機能之間取得完美平衡！

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▲PEDRO Novo Eclipse銀色運動鞋。（圖／品牌提供）

金屬銀色尤為亮眼，融合Y3K未來主義和復古風潮，既能搭配裙裝演繹慵懶浪漫情懷，亦可用西裝外套混搭Urbancore氛圍，為整體造型帶來耳目一新的魅力！

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▲PEDRO Novo Eclipse 銀色運動鞋／3,190元。（圖／品牌提供）

銀色球鞋推薦：Converse銀色Chuck 70

Converse經典Chuck 70鞋款以閃耀機能風設計全新亮相，標誌性反光銀鞋面帶來視覺清涼感受，採用透氣網眼布與銀色合成皮革構築鞋身，搭配復古All Star跟標及圓形易穿戴鞋扣設計，透氣感與便捷感並存！

高級時髦拉滿！爆款銀色球鞋：FILA、Converse、PEDRO…王淨這雙PUMA銀河鞋夢幻吸睛

▲Converse銀色Chuck 70／價格店洽。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 運動鞋, 銀色球鞋, FILA, PUMA, PEDRO, Converse

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