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春夏精品膠囊系列盤點　DIOR編織長頸鹿好吸睛、LV微笑櫻桃鞋跟超萌

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Dioriviera假期膠囊系列，以清新的青綠與粉嫩色彩打造悠閒氛圍。（迪奧提供）

▲Dioriviera假期膠囊系列，以清新的青綠與粉嫩色彩打造悠閒氛圍。（迪奧提供）

圖文／鏡週刊

想要掙脫窒礙時，服用膠囊特效藥吧！

品牌競相推出的各式膠囊系列，有數量不多的聯名款，也有援用傳統後創新的發想，這些跳脫固定季節性的靈光乍現，是悠遊時尚時光的插曲，也是驚喜的遇見，千萬別錯過使用期限。

飯前飯後服用皆宜

靚鑑賞／該吃藥了

▲Dioriviera Book Tote粉色Toile de Jouy Sauvage法式印花圖騰刺繡中型托特包 NT$105,000。（迪奧提供）

清新的青綠與粉嫩色彩是迪奧Dioriviera假期膠囊系列的顏色，注入在經典Toile de Jouy Sauvage法式印花裡，也染在全新的Toile de Jouy Palms圖騰上，將熱帶叢林景致描繪得生意盎然；來自海洋元素的海星、海馬成為飾品或綴飾，與大象、小猴子等動物，成為生動又充滿活力的點睛佳作。好清新的系列啊！

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▲Dioriviera柳條編織長頸鹿造型吊飾 NT$27,500。（迪奧提供）

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▲Dioriviera D-Ocean附MIZAH土耳其藍色緞帶飾編織遮陽帽 NT$34,500。（迪奧提供）

劑量過強可能頭暈

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▲KENZO 2025 High Summer膠囊系列，讓你感受在陽光灑落的假期中，身處廣闊天空下奔放的愉悅。（惇聚國際提供）

KENZO的2025 High Summer膠囊系列，是致敬這段盛夏時光，取自你我記憶中無憂夏日時光的靈感，兩大標誌性印花包括：來自19世紀的復古海灘條紋穿搭「Kenzo Coast Lines」，以及「Ocean Camo」是結合傳統IKAT染織工藝圖騰與航海主題，將海浪的律動融合度假風格打造出的夏威夷襯衫；全系列的亮點還有超Q的充氣感拖鞋以及青春洋溢的大象圖騰，是專為盛夏設計、季節限定感十足的作品。

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▲櫻花粉小托特包 NT$9,300。（惇聚國際提供）

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▲冰川藍大象圖騰短袖 上衣 NT$7,300。（惇聚國際提供）

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▲星夜藍夏威夷襯衫 NT$18,800。（惇聚國際提供）

手抖副作用屬正常

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▲肉豆蔻色Highgrove漁夫帽 NT$16,500。（BURBERRY提供）

BURBERRY與Highgrove（海格洛夫）四度聯名推出的膠囊系列，靈感源自英王查爾斯三世與王后卡蜜拉私人宅邸外的優美花園，並以藝術家海倫布拉克（Helen Bullock）由此發想的手繪作品為主軸，推出28款涵蓋男女裝與配件的單品，她將樹木、優雅藤架、垂墜花卉，以及穿梭其中的蜜蜂與噴泉一一畫在筆下，繁花層疊的野花之美，洋溢滿滿英倫風情。

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▲透過英國攝影師卡米爾薩默斯瓦利（Camille Summers-Valli）掌鏡，為BURBERRY與Highgrove海格洛夫膠囊系列打造洋溢英國莊園情懷的影像。（BURBERRY提供）

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▲藍色格紋印花襯衫式洋裝。（BURBERRY提供）

治療期勿擅自停藥

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▲Louis Vuitton × Murakami漁夫帽 NT$35,200。（路易威登提供）

Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列迎來最後一個篇章：以村上隆標誌性的微笑櫻桃圖案回歸，其中推出了超具收藏價值的櫻桃刺繡藍色丹寧膠囊系列，以Pochette Accessoires、Sunset和Keepall 45等獨家單品為特色，並有手扇和躺椅等少見的夏季物品。首次推出的櫻桃3D鞋跟非常可愛，Lily櫻桃刺繡丹寧鞋絕對是必買啊！

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▲Louis Vuitton × Murakami手扇 NT$17,600。（路易威登提供）

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▲Louis Vuitton × Murakami Sunset包款 NT$113,000。（路易威登提供）

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▲Louis Vuitton × Murakami Lily涼鞋 NT$51,000。（路易威登提供）

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▲Louis Vuitton品牌大使Zendaya，在地中海里維埃拉電影般的夏季場景，演繹藝術聯名合作系列的第三篇章。Venice包款 NT$135,000。（路易威登提供）

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關鍵字：

鏡週刊, 靚鑑賞, 精品, 膠囊系列, LV, DIOR, KENZO

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