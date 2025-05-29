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底妝完美的關鍵！「3款妝前乳」推薦　毛孔隱形好簡單

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▲妝前乳。（圖／品牌提供）

▲妝前打底做好，決定底妝的服貼度。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要打造服貼、不浮粉、不脫妝完美妝容的決勝關鍵就是「妝前保養」，許多人忽略妝前保養的關鍵步驟，結果上妝後半日就開始發生乾裂、暗沉、浮粉的問題，妝前保養就像是無形的底妝，妝前保養打底準備做的好，肌膚就越保濕越穩定，底妝才可以與臉緊密服貼，全天妝容持久服貼、持久透亮。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 超持水光保濕妝前精華，30ml，950元。

一款融合保濕精華與光感妝前乳的妝前精華，維持前一代的粉紅鑽光礦物粉體，並全面強化升級智慧勻膚貼合科技，如同保濕精華般保濕補水，並同時具備光感妝前乳的底妝打底功能。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲I’M MEME我愛神力控油妝前乳，30ml，420元。

效控油即使高溫夏季也不怕，搭配提亮潤色、修飾瑕疵與SPF50+PA++++，一抹修飾提亮、柔焦毛孔展現顯嫩妝容，一瓶集結妝前打底、提亮膚色與高效防曬3重功能，擺脫繁複上妝步驟，自然透出健康好氣色．

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲DOLCE & GABBANA 摯愛輕透無瑕妝前乳，28ml，1,980元。

半透明杏色調，適合所有膚色使用，抹在肌膚上能幫助讓毛孔瞬間隱形、長效控油，使肌膚呈現柔霧效果。

關鍵字：

妝前保養, 底妝, 妝前精華, 妝前乳, 持久效果

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