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難怪變胖！睡眠不足會影響大腦決策力　反而更愛垃圾食物

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▲▼睡眠不足讓人想吃圾食物。（圖／Unsplash）

▲熬夜晚睡會更想吃高熱量食物。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

減重和睡眠有著密切關聯，根據調查指出，當我們長期睡不好時，身體的生理與心理機制受到干擾，導致容易發胖。為什麼睡不好會變胖呢？以下5個原因一次看懂。

#荷爾蒙失衡

睡眠不足會干擾兩種主要調控飢餓的荷爾蒙，瘦體素負責抑制食慾，而飢餓素則會刺激食慾。當我們缺乏睡眠時，瘦體素的分泌減少，飢餓素的分泌增加，導致我們感到更容易飢餓，進而攝取過多熱量，增加體重。

#壓力增加與皮質醇上升

睡不好會提高壓力荷爾蒙，當皮質醇過高不僅讓人感到焦慮，還會促使身體儲存更多脂肪，特別是腹部脂肪。此外，壓力增加還會讓人傾向於尋找高糖、高脂肪的食物，這些「舒壓食品」進一步促進體重上升。

▲▼晚睡會導致變胖的5個原因。（圖／Unsplash）

#代謝率下降

充足的睡眠對於維持正常的新陳代謝非常重要。當我們睡眠不足時，身體的代謝率會下降，導致燃燒的熱量減少。即使飲食不變，代謝速率變慢仍會導致熱量堆積，轉化為脂肪儲存於體內。

#胰島素敏感度下降

研究顯示，睡眠不足會降低身體對胰島素的敏感度，這意味著身體處理血糖的能力變差。當血糖無法有效轉化為能量時，會被儲存為脂肪，從而導致體重增加。長期下來，這也會增加罹患糖尿病的風險。

▲▼晚睡會導致變胖的5個原因。（圖／Unsplash）

#活動力降低與飲食選擇不佳

當人缺乏睡眠時，疲憊感讓人不太願意從事體力活動，運動量減少進而導致消耗的熱量減少。此外，睡眠不足會影響大腦的決策能力，容易讓人選擇高熱量、低營養的食物，這些不健康的飲食選擇最終導致體重增加。

關鍵字：

睡眠, 減重, 健康, 飲食, 營養

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