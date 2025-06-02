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DIOR全新創意總監是Jonathan Anderson！包辦男女裝、高級訂製服超狂

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記者林明瑋／綜合報導

DIOR正式宣布Jonathan Anderson為品牌全新創意總監，負責領導女裝、男裝與高級訂製服系列，成為DIOR自創辦人迪奧先生之後，首名同時負責男女裝與高級訂製服的設計師，頭銜不凡。雖然任命消息早在時尚圈傳得沸沸揚揚，但如今消息證實，仍是超級話題，畢竟DIOR的規模較LOEWE更龐大，Jonathan Anderson扛下整個品牌，是相當大的挑戰，他在IG po出滿是四葉幸運草與紅色小瓢蟲的圖片，並放上DIOR的衣標，顯見心情。

▲DIOR Jonathan Anderson。（圖／翻攝DIOR IG）

▲Jonathan Anderson成為DIOR全新創意總監。（圖／翻攝DIOR IG）

5月底Maria Grazia Chiuri在2026早春度假發表後，宣布卸下女裝創意總監職務，離開待了9年的DIOR，2026年早春大秀在Maria Grazia Chiuri的家鄉羅馬舉辦，並加入高級訂製系列，種種跡象顯示著她對執掌DIOR女裝下的總結，也果不其然在秀後披露了離職消息，她的未來動向備受矚目，題外話是她在VALENTINO時期的夥伴Pierpaolo Piccioli，不久前宣布接下BALENCIAGA創意總監大任，相信BALENCIAGA將會在傳承歷史之餘，有不同的樣貌。

話題回到Jonathan Anderson，現年40歲的他在LOEWE時期同時掌管男女裝，為西班牙老牌注入滿血新風格，今年3月離開待了11年的品牌、4月確定入主DIOR男裝，填上Kim Jones離開的空缺，他的男裝首秀為將在今年6月27日發表的2026夏季系列，作品還沒登場，已經成為整個DIOR的創意總監，其中高級訂製服更是他首度嘗試的領域，繁複程度更上一層樓，別忘了他還有個人同名品牌JW Anderson，要操盤的系列確實不少。

▲DIOR Jonathan Anderson。（圖／翻攝DIOR IG）

▲Jonathan Anderson在IG po出幸運草與紅色小瓢蟲的圖片。（圖／翻攝jonathan.anderson IG）

Christian Dior Couture董事長暨執行長Delphine Arnault表示：「我非常高興歡迎Jonathan Anderson加入DIOR，領軍女裝與男裝。自他10多年前加入LVMH 集團以來，我一直密切關注他的創作歷程。我深信，他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野。」LVMH集團董事長暨執行長Bernard Arnault補充：「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一，他獨樹一幟的藝術語言，將成為DIOR邁入新篇章的關鍵資產。」
 
Jonathan Anderson表示：「能夠加入DIOR，擔任女裝與男裝創意總監，是我莫大的榮耀。我一直深受這個品牌悠久歷史、深度與情感的啟發，非常期待與其傳奇工坊攜手，開啟這段令人讚嘆的新篇章。我要由衷感謝 Delphine Arnault 與 Bernard Arnault 多年來對我的信任與支持。」

關鍵字：

DIOR, Jonathan Anderson

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