無印良品推玻璃罐回收送徽章　宏匯廣場滿額送永續小物

記者蔡惠如／綜合報導

MUJI無印良品因應6／5世界環境日到來，鼓勵消費者從日常生活中實踐環保理念，展開玻璃罐回收計畫並推出國產豆奶新口味，透過回收獎勵機制引導資源循環。宏匯廣場則舉辦「GO GREEN年中慶」，以優惠促銷、戶外友善商品與永續市集，打造環保與時尚兼具的購物體驗。

▲無印良品推出回收玻璃瓶獎勵。（圖／業者提供）

MUJI無印良品於全台門市啟動「玻璃瓶罐回收活動」，即起至6／18消費者攜帶並清潔乾燥的指定玻璃空瓶6個（包含豆奶瓶、精油瓶、指甲油瓶或蠟燭罐）至門市，即可兌換限量玻璃徽章，每人每日限兌一次。





此外，無印良品再推兩款豆奶新品——國產黑豆奶與芝麻豆奶，擴展其「良品市場」主打的國產豆奶系列。黑豆奶含高濃度植物蛋白與抗氧化成分，芝麻豆奶則以高鈣與豐富微量元素為特色，每瓶售價35元。品牌自2021年起推動豆奶國產化，透過支持在地節水農作物，減少進口碳足跡並推動糧食自給。

宏匯廣場自6／5至6／25推出「GO GREEN年中慶」，結合時尚、戶外與家居三大面向推廣環保概念。活動期間全館服飾7折起，單日累計滿3,000元送200元購物金，更祭出多項品牌加碼回饋與抽獎活動，包括雙人露營住宿券與城市旅遊體驗。單筆滿2,000元還可獲得減塑贈品如「棉麻保鮮提袋」或「小麥桿泡麵碗」。

為深化永續理念，6／14至6／15另將舉辦「永續樂市集」，邀集保育與環境團體設攤互動，並販售減塑商品與綠色食品。6／16至6／22也與陽光基金會合作舉辦二手書回收活動，參與者可獲得點數回饋，並幫助燒傷患者重建生活。