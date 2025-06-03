Bottega Veneta編織誕生50年！Stray Kids I.N、舒淇都出鏡　雙手成為焦點

記者鮑璿安 ／綜合報導

Bottega Veneta旗下代表性的Intrecciato編織工藝邁入半世紀，日前品牌以一連串的手勢照片為此盛事預熱，而今謎題終於揭曉！以《Craft is our Language匠藝吾言》全新形象廣告紀念皮革編織工藝誕生50週年，請到韓團Stray Kids團員IN、演員舒淇等人出鏡演繹，不發一語卻很有影響力。

▲（依序）演員Julianne Moore、舒淇、韓團Stray Kids團員IN、新任品牌大使劉俊謙。（圖／品牌提供）

《Craft is our Language匠藝吾言》形象廣告的手勢意涵，既代表了Intreciatto皮革編織工藝，也進一步展現人與人最炙熱緊密的連結。此次企劃集結多位來自藝術、電影、音樂、文學與體育界的創意代表共演，包括韓團Stray Kids團員IN 、Julianne Moore、舒淇、宮澤理惠、劉俊謙、Jack Antonoff、Zadie Smith等。當中，設計師Edward Buchanan與演員Lauren Hutton尤具象徵意義，前者為品牌首位成衣系列設計總監，後者則憑電影《美國舞男》手拿Intrecciato包款，令品牌聲名大噪。

▲形象廣告向米蘭藝術家、設計師Bruno Munari及其編寫的義大利手勢指南《義大利詞彙補充》（1963年版）表達了敬意。（圖／品牌提供）

回溯到1975年Intrecciato誕生，當時的裁縫機無法操作過於厚實的皮革材料，因此工匠將柔軟的羊皮裁切交錯編織，如此美麗的巧合誕生了。多年以來，工匠們耗時數小時甚或數日，徒手或借助木質模具，將纖細的皮革條帶編織成型，既承襲了義大利悠久的編織工藝傳統，又汲取發源地威尼托大區的皮革匠造精髓，創新性的斜紋編織結構、考究的黃金比例美學以及Bottega Veneta卓越的製革工藝，成就了其獨樹一幟的工藝品格。今年9月，《Craft is our Language匠藝吾言》還將發行一本圖書，並同步公開第二波形象廣告影像，屆時將呈現更多才華橫溢者群像，圖書共收錄50個手勢，將成為「Bottega Veneta語言、工藝與價值辭典」。

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▲Miu Miu Upcycled 系列攜手曾四度榮獲奧斯卡獎服裝的設計師 Catherine Martin 。（圖／品牌提供）

本季的Miu Miu Upcycled 系列從Catherine Martin 執導的短片出發，聚焦1920 至 1930 年代南法戰爭間的動盪年代，對本次 Upcycled 系列的美學風格產生深遠影響。「這個系列融合看似不相干的元素：內著搭配條紋 T-Shirt、丹寧服裝搭配晚禮服與外套」 Martin 說道:「既甜美又粗獷，但以極具美感的方式組合在一起，如同 1920 至 1930 年代的風格，這個系列最使我著迷的地方在於實用與珍貴的並存。」20 至 30 年代的斜裁技法被運用於以 T-Shirt 製作的禮服；男士與女士內著拼接而成的中性外衣，被包裹上日常的輪廓，拎上IVY 帆布皮革手袋即是最原汁原味的Miu Miu組合。