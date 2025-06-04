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「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

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占卜,星座。（圖／tvn_drama IG）

▲值得深交的星座Top 3 。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

要找到知心、對頻的朋友很難，與有些朋友相處就會發現，他們藏有反轉魅力，一開始感到有距離感，但接觸久了根本變了個人，竟然是「相處越久越可愛」，以下值得深交的星座Top 3 讓人超意外，看看你上榜了嗎？

Top 3 水瓶座

剛認識水瓶的時候絕對感受不到他們的魅力，恰好時間才能證明水瓶的隱藏特性，他們看似很冷漠，不過相處久了會發現，水瓶其實並不冷淡，而是熱情的點跟其他人不同。如果你堅持到最後，闖入了水瓶的外星世界，那麼恭喜你，一定會看到他可愛的一面，是十足反差的星座。而且他們對朋友用情深、觀察細緻，能察覺你說不出口的情緒波動，雖然有時多愁善感，但正因為這份敏感，讓他們在友情中扮演不可或缺的「情緒靠山」。

Top 2 獅子座

獅子座交友的第一印象是很難接近，而且氣場強大往往讓人卻步，不過認識久了會發現獅子對朋友比誰都好，他們很願意會朋友付出，而且只有對摯友才會放下架子，看似難以征服，不過一旦時間久了，就會流露出真實的幼稚個性，簡直從獅子變成一隻小花貓。在你低潮或混亂時，他們雖不多話，卻是最安定的一股力量。

Top 1 牡羊座

牡羊座的交際是採取加分制度的，第一次見面沒有深刻印象，但是隨著慢慢熟悉後，會發現漸漸離不開牡羊，直接加到滿分，他們擅長用個人魅力感染周遭朋友，而且就算是有困難需要幫助，牡羊也會第一個站出來，不會推脫什麼，是值得深交的朋友。甚至會在你焦慮低潮時用實際方法幫你理清思緒，雖不擅長甜言蜜語，但他們「無聲付出型」的友情非常值得珍惜。

關鍵字：

星座, 水瓶座, 運勢, 獅子座, 牡羊座

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