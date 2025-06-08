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3雙經典復古球鞋爆改讓鞋櫃變時髦　網球風聯名、Rosé搶曬螢光綠太吸睛

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話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲話題爆款球鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

復古風持續潮流化，從跑道到街頭，從運動場穿進時尚伸展台，就靠時髦復古鞋款讓你的鞋櫃越來越有型！PUMA全新H-STREET連BLACKPINK Rosé都指定愛穿，而Onitsuka Tiger鬼塚虎的CALIFORNIA 78 VIN則是日系復古的溫柔代表。adidasOriginals攜手Sporty & Rich推出的BLANC網球風聯名鞋，用極簡高級語彙重新定義時髦美學。

話題鞋款：adidas Originals攜手Sporty & Rich推出網球風聯名鞋

adidas Originals再度攜手由Emily Oberg主理的品牌Sporty& Rich，推出全新聯名系列，致敬運動美學與當代時尚的完美交會。Sporty &Rich重新演繹來自1970年代的經典鞋型adidasOriginals Blanc，跨越時空的美學對話，推出兩雙鞋款。

話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲adidas Originals攜手Sporty & Rich推出網球風聯名鞋。（圖／品牌提供）

adidas Originals Blanc Sporty &Rich聯名鞋款以反轉配色演繹復古韻味，一款採用白色皮革鞋身搭配綠色麂皮三條線，另一款則以綠色麂皮鞋身呼應白色皮革三條紋。兩雙鞋款上皆配有網球拍造型鞋帶掛飾與聯名標誌，處處彰顯別緻巧思。

話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲adidas Originals Blanc Sporty &Rich聯名鞋款。（圖／品牌提供）

話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲adidas Originals x Sporty & Rich BLANC SPORTY & RICH／4,690元。（圖／品牌提供）

話題鞋款：Onitsuka Tiger鬼塚虎CALIFORNIA 78 VIN、四色復古回歸上市

CALIFORNIA 78 VIN為Onitsuka Tiger鬼塚虎向1978年原版跑鞋致敬的復刻之作，延續原設計的鋸齒狀外底、流線型鞋身與標誌性虎爪線條，並在材質與穿著舒適度上進行全面升級。

話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲CALIFORNIA 78 VIN四色復古回歸上市。（圖／品牌提供）

這款復刻版本融合現代科技，保留經典元素的同時提升機能性，並透過仿舊工藝處理鞋面，營造懷舊質感。新款鞋楦靈感源自原CALIFORNIA鞋型，鞋身設計相較鬼塚虎其他鞋款略為寬鬆，提供更佳包覆性與穿著舒適度；鞋款中底使用FFBLAST™技術，在提供穩定性的同時也提供了出色的彈性和舒適性。共推出四款新色：自然沙色、淺霧灰藍、復古黃棕與普魯士藍，展現復古與潮流兼具的時尚風格。

話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎CALIFORNIA 78 VIN，自然沙色、淺霧灰藍／5,580 元；復古黃棕、普魯士藍／4,580元。（圖／品牌提供）

話題鞋款：BLACKPINK Rosé指定愛鞋，PUMA全新H-Street

PUMA再度引領薄底鞋風潮，BLACKPINK Rosé以黑色皮外套＋皮短裙搶曬全新H-Street薄底輪廓，螢光綠真的不要太吸睛，一穿即成造型亮點，讓Rosé又帥又美。

話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲Rosé。（圖／品牌提供）

H-Street設計靈感來自PUMA經典田徑釘鞋，其原型可追溯至90年代末的Harambee競速鞋型，而早在今年初，H-Street搶先於巴黎時裝週亮相，即引發全球潮流圈熱烈討論，並迅速晉升為2025鞋櫃的鎖定鞋款！如今於首爾全球首發登場，一上腳就輕鬆抓住目光，勢必成為2025夏天必買的單品。

話題爆款鞋穿起來！3雙經典復古爆改鞋櫃變時髦，BLACKPINK Rosé愛款也入列

▲PUMA H-Street ／2,980元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 球鞋, 復古跑鞋

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