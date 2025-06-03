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安格斯12星座一周運勢6／2-6／8　巨蟹是心靈導師、天蠍當心人緣被利用

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

六月對牡羊座而言可說是全新周期，溝通宮好運旺旺，單身者話題力超強、幽默感佳，容易在聚會或社群活動中脫穎而出，適合主動出擊、傳訊或約喜歡的人見面。有伴者偶有價值觀落差，但只要耐心溝通就能獲得共識，千萬不要選擇隱忍或翻白眼，安排一場小旅行或實用消費型約會，都能讓兩人距離更拉近。

金牛 4.21～5.20

感情關係與人際互動受現實層面強烈影響，想要提升桃花或人際運，金牛座得先看看荷包夠不夠深，避免將寶貴的金錢投注在各種片面式的交際。單身金牛本周特別吸引實際、有能力的人，容易在理財、理性消費場合遇見志同道合對象；至於情侶間討論金錢、未來規劃較多，有利共訂目標、攜手理性消費反而更甜蜜。

雙子 5.21～6.20

雙子曖曖內含光了好段時日，近期總算能收割成果，在太陽、水星的雙重加持之下，魅力值大噴發，單身雙子走到哪都是焦點，邂逅機會超高。金星周間轉進潛意識宮，感情能量從外放變得稍微收斂，內心小劇場增多，適合靜下心整理真實感受。有對象者則會以對話、分享新鮮事為情感升溫關鍵，安排腦力激盪或一起追新劇，效果超群。

巨蟹 6.21～7.21

這周間金星轉進巨蟹座的社交宮，對單身的巨蟹來說工作場合或社團聚會將露出機緣曙光，主動分享自己的生活經驗會吸引更多志同道合的對象。有伴者互動多帶療癒感，建議多關心對方心情，避免情緒壓抑導致誤會。與同事、朋友交流時，容易有人向你傾吐煩惱，成為大家的心靈導師，也會是讓你人際翻紅的契機。

獅子 7.22～8.22

獅子座這周擁有相當高的人群渲染能量，能成為帶風向、帶話題的核心人士。此時社群力爆棚，人氣與桃花同步升溫，單身獅子特別適合透過朋友牽線、團體聚會或職場合作發展新關係，金星周間進入事業宮，職場魅力大增，易有事業線上的緣分或和同事擦出火花。與情人之間的相處重點在「共同目標」，建議兩人一起參與志工活動、規劃未來藍圖，有助加深羈絆。

處女 8.23～9.22

這周處女座時間、精力幾乎都付諸工作，近期生活重心明顯偏向工作與目標推進。單身處女座認真打拼，很可能忽視周圍溫柔的眼神，感情桃花默默倒退嚕，金星進遠行宮，會有異地緣分，不妨以此逆轉孤單。情侶間因忙碌容易少了陪伴，需主動安排短旅行或進修型約會增溫。愈是忙碌愈要懂得調節，建議靜心放鬆或與家人小聚，調整步調。

天秤 9.23～10.22

比起感情中各種兒女情長，天秤的眼光與想法在這周變得更為宏觀，生活充滿學習、旅遊與突破舒適圈的動能，單身天秤本周特別容易在旅程、異國文化、進修課程中遇見心動對象，有情人的天秤感情轉趨穩定、深刻，適合一起報名新課程或規劃遠行，能激盪新火花。人際方面，職場與同儕互動和諧，有貴人出現助你突破瓶頸，但注意遠距溝通時表達需清晰。

天蠍 10.23～11.22

浪漫的天蠍座也有嚴肅務實的一面，本周水星八宮之下，單身天蠍更專注在理財投資、社會公益方面的議題，與感情桃花漸行漸遠，但各種友誼關係卻是發展蓬勃。有伴者本周關鍵在坦誠分享內心世界，遇到爭執可透過理性溝通或共組理財計畫來增進互信，人際圈交流資訊量大，得當心暗潮或秘密流動，需防流言或人際資源被誤用。

射手 11.23～12.21

伴侶宮位多了水星與太陽的大放異彩，這周對你而言熱鬧滾滾，曖昧感情、人際合作將能成為生活主旋律。單身射手有高機率在公開場合、合作企劃或商業活動中邂逅彼此一見鐘情的戀愛對象，桃花活絡、約會邀約多；情侶間建議多參與共同興趣、合作計劃，磨合期容易發現新默契，但也易因小事爭執，溝通要耐心。

摩羯 12.22～1.19

單身摩羯容易在職場、健身房或健康相關場合遇見對的人，金星在周間進入戀愛宮位，這次與幸福有關的預感即將到來，千萬別再大剌剌的錯失良機。情侶間容易因生活瑣事而冷戰或心結，想一改卡卡的關係，還需共同規劃居家活動或健康挑戰，讓兩人一致的目標為情感加溫。職場人際有穩定發展，但須防細節失誤。

水瓶 1.20～2.18

金星默默的讓理性的水瓶一下子也有了天馬行空的想像力，生活處處充滿新鮮感與創造能量。單身水瓶特別容易在才藝展演、比賽、社團活動中吸引異性注意，亦有親友介紹緣分機會。有對象者能藉著相同的興趣與娛樂讓兩人感情甜蜜升級。與同儕、朋友互動活絡，但注意別因表現欲過強而忽略他人感受。

雙魚 2.19～3.20

雙魚座這周冥王星逆行於療癒宮，提醒你多關心內在感受，適時放下過往糾結。生活重心回歸家庭與內在情感，金星在財務宮，聚財與桃花同步提升；單身雙魚容易在家族聚會、鄰里活動或房產議題中遇到有緣人，有伴者建議共同打理居家，能增進安全感與親密度。此時與同儕、家人有舊情重燃或誤會化解跡象，不妨充分溝通。

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延伸閱讀：

● 《美麗佳人》2025六月星座運勢：木星與太陽轉入水象星座，加深對家庭的渴望

● 不是奴是不服輸！鋼鐵意志超乎你想像的星座TOP3

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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