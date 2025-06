here kyoto台南店開箱！必吃可麗露＋拿鐵　職人建築美學交織新風景

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

世界拉花冠軍山口淳一創立的「here kyoto」,海外首店6月開幕,選址於台南開山路老屋街區。主打自家烘焙咖啡與原創可麗露,空間設計由東京「Puddle」團隊操刀,延續「here」簡約純粹的精神,串起台南舊城與當代生活的細膩連結。

初夏的午後來到台南,車子緩緩停在一座華麗廟宇前。抬頭一看,牌樓上赫然寫著六合境「清水寺」,讓人一時錯認時空。轉身望向對街,一處低調的空間映入眼簾。有著老屋的輪廓卻經過細緻修整,彷彿刻意收斂,為的是融入街景,還得稍微定睛才能在階梯旁的小巧招牌上讀出「here kyoto」的字樣。

「台南」與「京都」,兩座城市的意象竟在此刻奇妙重疊,有些出乎意料,或是說意外地合理。

▲「here kyoto」位在開山路「六合境清水寺」旁,門面低調融入街景。



從京都到台南

來自日本京都的「here kyoto」,是由世界拉花冠軍、前「%Arabica」全球首席咖啡師山口淳一(Junichi Yamaguchi)於2019年創立的知名咖啡品牌,隸屬「little by little 株式會社」。品牌以「咖啡與可麗露專門店」以及「Taste only here」的精神為定位,目前在京都烏丸浴池、西洞院、清水寺皆設有分店,憑藉高品質咖啡與細緻風味圈粉無數,成為咖啡迷心中的京都必訪名店之一。

▲「here kyoto」位在京都的店面空間。

2023年,「here kyoto」首次於官方社群宣布將跨出日本,選擇台灣作為品牌海外展店首站,消息一出便引起廣大關注。歷經兩年籌備,終於在2025年6月1日於台南正式開幕,選址於台南市中西區開山路「六合境清水寺」旁的巷弄內,以安靜的姿態融入台南舊城的生活紋理。台灣合作夥伴為 Hossy Pan(潘星佑),他曾於8年前在京都與山口淳一、烘豆師上嶋先生共事,深刻體會一間優秀咖啡店如何以空間、味覺與節奏創造令人難忘的日常記憶。這次攜手展店,希望將京都那份極簡純粹、專注當下的職人精神與生活態度,植入台南這座同樣擁有豐厚文化底蘊的城市中,透過所理解的咖啡文化串起這座城市、人與生活節奏的全新連結。

▲「here kyoto」台南店的主理人 Hossy Pan(潘星佑)。



簡單但真實,就是一杯好咖啡

「我不希望只是模仿,而是要讓懂得那種真實風味的人來喝、來吃的時候,也會點頭說『這個是對的味道』。」—山口淳一

若要問「here kyoto」何以能在短短時間內就成為京都必訪名店,其重要關鍵原因都與創辦人山口淳一的故事密不可分。有趣的是,身為世界拉花冠軍的他,起初並不喜歡咖啡。「年輕時喝咖啡,只覺得很苦、很難喝,直到二十幾歲接觸到Latte Art才開始對咖啡產生興趣。那時候是因為拉花好玩才進入這個產業,不過只專注於技術,根本不在意味道。」然而,當他發現「如果只在意外型,味道不行的話,其實不會讓人真的想再喝第二次」,於是才開始認真思考咖啡風味的本質。

▲品牌創辦人是世界拉花冠軍、前「%Arabica」全球首席咖啡師山口淳一(Junichi Yamaguchi)先生。

而後他在2014年加入「%Arabica」,這個經歷成為他職涯的轉捩點:「在那個時期讓我開始在咖啡風味上追求『甜感』,我所謂的甜並不是加糖的甜,而是豆子本身乾淨、明亮的那種甜味。我發現自己不喜歡混合豆,也不太能接受太酸或太苦的風味,而是偏好平衡又有層次感的天然甜味。」於是,山口先生逐步建立起了「here kyoto」核心的咖啡哲學,他認為「簡單但真實」才是一杯好咖啡。而這得從源頭選豆、處理、烘焙到沖煮,每一環都能全程掌握與理解,才能呈現出乾淨、細膩且帶有記憶點的味道。

咖啡之外,品牌的另個主角「可麗露」,其靈感是來自巴黎旅行時的體驗:「我們在巴黎吃到非常驚艷的可麗露,那是我第一次覺得『原來這東西可以這麼好吃』。當下就希望能把這樣的風味帶回京都,再從京都延伸到台南。我不希望只是模仿,而是要讓懂得那種真實風味的人來喝、來吃的時候,也會點頭說『這個是對的味道』。」因此,品牌至今仍堅持只做單一品項的可麗露,並花了六年才穩定推出,務求讓「here kyoto」的咖啡與可麗露成為顧客腦海中清晰、難忘的味覺記憶,來自日本的職人精神也內化到了品牌中。

▲京都店的品項多元。



「here kyoto」商品推薦



目前「here kyoto」台南店的菜單設計刻意保持簡潔,僅提供數款經典咖啡與品牌招牌可麗露,是出於品牌「專注做好一件事」的理念。未來不排除有機會慢慢增加品項。

精選單品美式咖啡,160元

精選依季節更換的衣索比亞或瓜地馬拉單品豆,呈現香氣、風味馥郁的品飲體驗。

可麗露+拿鐵,110元、170元



招牌商品「可麗露」,表皮酥脆、內餡Q彈柔軟。推薦搭配拿鐵享用,讓焦糖香氣與奶香交織於口中。

阿芙佳朵拿鐵,230元

冰拿鐵上搭配香草冰淇淋,是炎炎夏日的絕佳品項。

那麼又是什麼原因讓他選擇「台南」作為「here kyoto」海外首店?山口先生分享:「我來到這裡時,有種『回到京都』的感覺。這座城市中心不大,但歷史與自然交融得很好,往山裡走有關子嶺,往海邊走是安平,節奏很慢但又充滿生命力。加上這裡的職人文化也讓我非常感動,像附近振發茶行從清朝傳到現在,鄰居還是知名的祿記水晶餃,他們也已經傳承第五、第六代了。這樣的城市,相當適合細水長流地經營一件事。」

空間裡的時間感



「我希望空間也能帶來這樣的感動,不需要如好萊塢電影那般誇張,而是輕輕觸動人心。」—加藤匡毅



「here kyoto」的空間也很京都。這棟三層老屋,前身為一般民宅,歷經細膩改造後,刻意保留原有的建築語彙,讓空間與周遭街區自然融合,成為街景中低調卻耐人尋味的一隅。對 「here kyoto」來說,台南並不是要複製京都的場域,而是延續「here」的精神—在當下此地,呈現一份屬於空間與人的連結。

此次空間設計,依然邀請長期合作的建築師加藤匡毅(Masaki Kato) 操刀。加藤先生為日本一級建築師,曾任職於「隈研吾建築都市設計事務所」及家飾專賣品牌「IDÉE」,2012年創立建築設計事務所「Puddle」,至今已於全球超過15個國家與地區從事建築與室內空間設計,知名作品包括「%Arabica」京都嵐山店、「Dandelion Chocolate」東京藏前店、「Agnès b」日本總公司等等,設計作品還延伸至產品設計與聲音環境領域,並有著作《咖啡的空間學》、《咖啡的設計學》。

▲空間由長期合作的建築師加藤匡毅(Masaki Kato) 操刀。



Puddle Inc,



成立於2012年,總部位於東京。致力於發掘既有空間中的美感與價值,尊重職人技藝,並以獨特視角創造嶄新的體驗。

過去曾參與「%Arabica」京都嵐山店的他,對於「here kyoto」的理念有深厚理解,他提到:「我們希望保留這個地方的風格,不想改變整體空間的結構。這一區的鄰里氛圍有其歷史性,設計上特別注重不要破壞原有街道的平衡感。」秉持京都東山區設計嚴格工法的高規範作為依據,加藤先生在此次改造中刻意模糊內外空間的邊界。他認為現代建築時常強調視覺震撼感,但他追求的,是讓人在空間中產生細微、從心而來的「感動」:「我希望每個人都有可以體驗的場所。就像看一本書或一部電影之後,內心產生些許變化。我希望空間也能帶來這樣的感動,不需要如好萊塢電影那般誇張戲劇化,而是輕輕、細微地觸動人心。」

因此走近巷弄,最先映入眼簾的,是一座寬3.5公尺、高3公尺的鋼製框架,如同一道現代感十足的門扉。穿越飛石鋪設的地面,步入其中,腳下與吧台皆鋪上了從日本運來的小瓦片,迎接每一位來訪者。吧台檯面則由台北錫器工藝師特別打造,搭配柔和曲線的櫃體,彷彿一艘靜靜漂浮的小舟,在瓦片與錫金屬的質感交織下,無聲述說著台灣與日本文化相融的意境。整體空間中還有許多值得細品的巧思,像是一樓的斜角窗,打破方正視覺,讓街景與室內流動交融;二樓大片玻璃窗正對巷弄裡一株老榕樹與寺廟,隨光影變化呈現出不同層次的時光感;三樓則設計為靜謐的茶室,靈感來自日式茶屋。

細節還不僅如此,加藤先生除了是建築師,也是聲音設計品牌「Puddle Sound」的創辦人,台南店特別邀請了長年合作夥伴小松先生,為空間打造專屬聲音場域。「希望人們在這裡不只用眼睛看,更用耳朵聽、用身體感知。」他特別選擇了真空管音響系統,並將聲音裝置巧妙隱藏於空間中,使其成為空間氛圍的一部分,而非刻意突出的存在。「有時候我們進入一間店,會被過於搶眼的喇叭分散了注意力。但我想要的,是讓聲音自然流淌,透過觸摸、觀看、氣味成為身體記憶的一部分,讓人在品味咖啡時,不自覺沉浸於整體空間之中。」

空間中許多素材亦融入台灣在地元素,他保留下能代表台灣風格的磨石子地板,植入南投竹職人製作的手把(甚至裝飾在咖啡機上),抑或是木製家具:「無論在哪個城市設計,我都會盡可能採用當地的素材與工藝職人的技巧,讓空間能自然地與土地連結。」巧妙地將空間帶入台南的節奏。

「here」,是從這裡開始



「我們想把這裡變成一個與世界交流的地方,就從一杯咖啡開始。」—Hossy



對這精品咖啡文化這十年來的變化,Hossy再清楚不過:「咖啡或者是經濟,很多都是十年一轉、十二年一轉的成長過程。」他觀察到,十年前Instagram帶起一波「影像化」的精品咖啡熱潮,「Blue Bottle」進入亞洲後,更影響了一代咖啡師的養成。「像山口先生這一代人,就是跟著現場的人一起成長,與咖啡師、烘豆師在一起工作,從那邊慢慢練上來。」如今,當全球咖啡市場趨於成熟,風格又回歸到「簡單、好喝」、貼近城市節奏的風味與空間,反倒成為新一波文化趨勢。

離去前我想起最後一個向山口先生的提問:「海外拓點時最大的考量因素是什麼?」他的回答相當耐人尋味,並不是我們以為的「城市熱度」抑或是「商業潛力」,而是與城市之間的連結:「這家店之所以會開在台南,是因為我與Hossy、建築師加藤先生,以及其他夥伴之間的連結。而這些連結,是過去在『%Arabica』一起工作所累積下來的,隨著理念與經驗自然匯聚於此。」就這麼簡單,因為連結,於是水到渠成。

「here」,有從這裡開始的意思。不是複製京都的風景,而是帶著職人精神,與台南這座城市的文化節奏對話、共生。正如 Hossy 所說:「我們想把這裡變成一個與世界交流的地方,就從一杯咖啡開始。」

開幕企劃《We are here》



為完整記錄下台日工匠共同打造「here kyoto」空間的過程,將在二樓空間展出素材、手稿、設計圖與影像記錄。 展出日期: 2025年6月1日(日)~8月31日(日),將依營業日開放

「here Kyoto」台南 開山‧清水



地址| 台灣台南市中西區開山路3巷21號

電話| 06-2219111

營業時間| 週四~週二,07:30~17:30,每週三公休

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 捷運中山站「Caffeine Club 咖啡因俱樂部」,串連三大品牌打造超越品飲的五感體驗



● 丹麥極簡咖啡「La Cabra」登臺!攜手 Fritz Hansen 於 iliya 舉辦快閃店,重現北歐設計與生活風味