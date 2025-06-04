直播女王Smile娘娘夏日育髮護膚雙攻略大公開！頭皮防老＋素顏有光這樣養

▲直播帶貨女王Smile娘娘親試推薦BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」＋「全效童顏霜」，夏日保養雙神器登場，養出美麗發光髮膚。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

頭皮出油、髮根扁塌、臉妝溶解，這些都是女孩們夏天出門最怕遇到的情況，面對熱到融化的天氣，直播帶貨女王「Smile娘娘」出門卻還是能夠一整天保持秀髮蓬鬆和絕佳好氣色，她是怎麼做到的？曾在雙11直播創下11天千萬業績的她，不僅靠實力賣貨、更靠真實使用經驗累積鐵粉，這次她不藏私大公開夏日髮膚雙保養重點，獨門的「頭皮顧髮術」與「素顏神招」靠的就是BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」與「全效童顏霜」兩大神器！

養好頭皮，從毛囊開始逆轉！外泌體科技打造新一代育髮神器

夏天好熱，頭皮真的超容易出油，一出油頭髮就變扁塌，整個人好沒精神，這個困擾留著一頭烏黑及腰長直髮的Smile超懂，她笑說不只如此，她還曾因為產後落髮問題，誇張到「頭頂變清朝髮型」，讓她超有壓力，也因此踏上她的育髮之路，Smile精準點出許多人都沒注意到的盲點「大家都知道要保養臉，卻常常忘了頭皮也需要保養！」

Smile的育髮秘技其實很簡單，一瓶BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」就輕鬆搞定！「頭皮就像是土壤，這罐『蘊活泌境強健洗髮精』裡面充滿精華，洗髮時宛如給土壤灌肥料一樣，頭皮顧好了，毛囊年輕，頭髮自然會粗壯、不分岔、長得快！」她笑說用了之後頭髮生長速度變快又變多，讓她真正領悟「養髮，從頭皮開始」的重要性。

▲BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」被Smile娘娘稱為「頭皮擦精華」。

Smile大讚這罐洗髮精最厲害的地方，就是BIO UP導入的「外泌體黑科技」打造出專利EXO科技成分賦活髮根，結合BIO UP「獨家雞尾酒配方」，透過971種美肌成分強健頭皮屏障，形成強效育髮配方，並添加專利「瑞士喚黑胜肽」。其中還有一個關鍵成分，那就是與日本草本原料製藥領導企業「丸善製藥株式會社」合作研發的專利級草本育髮配方，特別針對亞洲女性的頭皮特性打造，解決落髮、毛囊老化、頭皮敏感等問題，「以前我從來不知道原來頭皮老化比臉還快！」她感慨自己生了小孩出現掉髮，或許多女性上了年紀開始出現白髮的情況，這才驚覺毛囊真的會「退化」。

▲▼東森自然美總經理宋湘嵐(上圖中)與日本丸善製藥株式會社簽署《中日育髮技術合作備忘錄》，宣告雙方將共同展開針對亞洲市場的育髮科技合作，Smile（下圖右）也至現場參與見證。

BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」除了添加超人氣EXO外泌體，還有薔薇輝石、枇杷葉、桑白皮、紅蔘等天然植萃，能從根源舒緩頭皮、強健髮根。Smile形容：「用這罐洗頭就像在做頭皮SPA，溫和又有感，掉髮量明顯變少！」她強調更厲害的是，「臉會跟著緊起來！」她分享使用後臉部線條拉提、精神也更好，因為「頭皮跟臉皮是同一張皮」，只要頭皮年輕，整體狀態也會一起逆齡，她的獨家用法是在乾髮狀態下先以「蘊活泌境強健洗髮精」直接為頭皮按摩，再沖濕洗髮，最後再上護髮素，擁有一頭柔順亮麗又蓬鬆的長髮一點也不難！

▲BIO UP「蘊活泌境強健洗髮精」（圖右）添加外泌體＋草本配方，使用後讓頭髮能蓬鬆有感、不怕扁塌。

防曬＋養膚一次顧好臉皮！出動「懶人保養神器」一瓶就夠

除了髮肌問題，夏天另一大困擾就是「出門妝溶光光」！而且每次出門前，先是上保養品、又要擦防曬，再來才是底妝，一層層堆在臉上又厚重又悶，實在很不舒服；Smile笑說：「我從起來洗漱到化妝、換好衣服出門不用半小時」，但她出現在直播鏡頭前永遠都是美得那麼令人驚艷，為什麼夏天沒有擊潰她的臉妝？她的秘密武器就是BIO UP「全效童顏霜」，一瓶搞定防曬、潤色、抗老、保養四大功能！

▲炎夏不想上全妝也不怕見人！Smile娘娘大推「全效童顏霜」，保養＋防曬＋潤色一瓶搞定。

Smile表示，這是因為「全效童顏霜」裡內含非常特別的「水晶之淚」成分，是產自希臘乳香黃連木的樹脂，經過超臨界精萃技術處理，能有效活化青春蛋白，改善皮膚的彈性與光澤；另外搭配法國薔薇輝石和BIO UP獨家10X膠原回彈科技，不僅能有效阻擋紫外線與藍光傷害，還能撫平細紋、提升膚色透亮感。

「我都叫它QQ霜，質地像豆腐一樣Q彈又好推，抹上去就有光澤感，完全不會卡粉、也不黏膩！」她特別推薦給「不想化妝但又怕看起來沒氣色」的女生：「早上洗完臉後擦上它，出門10分鐘搞定，我連頸部、手臂也一起擦，因為它就是保養品，擦全身都可以，還不用卸妝！」，完全是懶女孩的「完美」救星！

BIO UP陪伴她的日常：從頭到臉全方位呵護

從育髮到養膚，Smile強調她選擇推薦的產品都有一個標準：「一定是我自己用過、覺得好用才會分享。」BIO UP這兩款產品不僅是她親身實測有效的愛用品，也是她直播中最常被粉絲敲碗回購的熱銷品。「真的很驚人，我有粉絲說用了以後頭髮掉得少了」而且BIO UP產品由東森自然美嚴格把關，成分強調科學又溫和，就連孕婦都能放心使用！

▲從直播帶貨到保養日常，Smile娘娘真心愛用BIO UP產品，用實力與膚況圈粉無數。

想要擁有豐盈濃密的秀髮、閃耀水潤的透亮肌膚？跟著直播天后Smile娘娘的夏日雙攻略，一起從頭美到腳，讓自己不只是看起來年輕，更是由內而外的自信發光！