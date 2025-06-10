說流行／香奈兒COCO BEACH夢幻盛夏單品揭曉！毛巾布包、夾腳拖時髦滿分

記者鮑璿安／綜合報導

每年夏季時節 ，小香迷期盼的香奈兒CHANEL COCO BEACH 2025 系列終於登場，滿載明媚陽光氣息，以實穿性為主軸設計，從海灘到都會場所皆可滿足，毫無疑問是所有女孩的夢幻單品，讓人從包款、鞋履甚至是衝浪板都想要一次擁有！

最愉快的盛夏莫過於暢游於水中、盡情沐浴豔陽下、在外徹夜狂歡，2025 COCO BEACH則滿足所有場合穿搭，系列攜帶著自由靈魂和法式優雅再度出發。主打單品包括以金色、粉色及經典黑為主調的比基尼與連身泳裝，口袋設計實用且貼心，細節上搭配雙色辮飾，呼應品牌標誌性符碼。這些泳裝可搭配同色紗籠、削肩上衣、前繫式襯衫與寬鬆紗質長褲，打造具層次的整體造型，輕鬆應對日夜變換。

▲小香迷期盼的香奈兒CHANEL COCO BEACH 2025 系列終於登場 。（圖／品牌提供）

新系列特別開發的斜紋軟呢毛巾布料，觸感柔軟舒適，並大量運用於運動風格剪裁的單品中，黑白配色簡潔俐落，展現低調的奢華。雙C圖騰如繁星般灑落於迷你裙上，搭配立體剪花與同款內衣，盡展品牌細膩工藝；花卉圖騰則運用在日曬感墨黑與粉色棉紗之上，繽紛躍動、夢幻迷人，為海灘穿搭注入生命力與詩意。





▲米黑色雙C LOGO木質衝浪手板；黑白色雙C LOGO海灘巾 。（圖／品牌提供）

配件部分也極具可看性，從舒適的海灘毛巾、菱格紋帆布托特包、鍊帶設計寬簷帽，到粉色或黑色草編鐘型帽、包覆式泳帽與珍珠飾品，每一項都洋溢著無憂無慮的夏日氛圍，為整體造型畫龍點睛，打造最具風格的仲夏造型宣言。

推薦單品1. 雪灰花卉 Classic Flap Bag





▲灰色斜紋軟呢 Classic Flap Bag 。（圖／品牌提供）

這款灰色斜紋軟呢 Classic Flap Bag，綴以細膩的白色花卉圖樣與雙C繡紋，搭配鍊帶肩背設計，將品牌經典結構注入夏日輕盈氣息。柔和的色調既能搭配海灘造型，也適合城市穿搭，是承襲香奈兒優雅精神的度假首選。



推薦單品2. 粉紅流浪包（Hobo Bag）





▲粉紅流浪包 。（圖／品牌提供）



此款粉色包袋以斜紋花卉圖案點綴整體，搭配經典金屬雙C Logo 及交織鍊帶，少女感十足卻不失成熟質感。圓弧包身設計使其更貼合身形，兼具實用性與造型感。



推薦單品3. 米白毛巾布大托特包





▲毛巾布托特包 。（圖／品牌提供）



這款毛巾布托特包採用品牌為 COCO BEACH 特別研發的全新斜紋軟呢毛巾材質，迷你小包與繡有雙C圖樣的大面積Logo設計，搭配同系列毛巾使用時更顯完整性，更體現機能與柔軟舒適的絕佳結合。

推薦單品4. 夾腳拖鞋





▲夾腳涼鞋 。（圖／品牌提供）

這款夾腳涼鞋以低調奢華為設計語言，鞋面選用柔白色皮革與織帶材質製成，搭配菱格紋縫線鞋墊，細節處展現香奈兒一貫的精緻工藝。中央飾有金色金屬雙C標誌，閃耀如陽光下的珠寶，為整體造型畫龍點睛。鞋底採用草編麻繩設計，輕盈舒適又充滿南法海濱風情，是行走於沙灘、泳池邊或午後城市街角的理想選擇。

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▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）





本季的2025 Gucci Lido夏日度假系列，從工藝和設計感上都讓人感受到滿滿的療癒消暑氣息，服飾採用清新的府綢剪花與真絲斜紋布，緹花面料更是以織布機經緯線改變，製作出浮起的效果，更加持久耐用；長襯衫的圈圈紗鏤空刺繡點綴於領口，從細節中感受品牌手工藝核心，本次也搭配紅白藍色 Marina 配色印花，重現經典航海符碼的現代演繹。