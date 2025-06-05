IKEA推出為小宅思考的OMMJÄNGE系列　從19世紀鄉間找靈感

▲IKEA推出為小宅思考的OMMJÄNGE系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

面對當代越來越普遍的小空間生活型態，以小宅思考出發的OMMJÄNGE系列，在IKEA年度大會（Democratic Design Days,DDD）中登場，從瑞典鄉村的19世紀民俗文化中取材，為現代人越來越局限的居住空間找出新解方，結合溫暖設計與多功能性的元素，讓單一產品滿足現代人多種用途，該系列將於今年9月陸續在全球上市。

這個系列的起點從1800年代瑞典鄉村生活出發，當時人們住在緊湊的小木屋裡，資源稀缺，每一件物品都必須兼具實用與美感。吃飯、睡覺、工作、社交都在同一個空間進行。那段過往與現今的連結，成為了OMMJÄNGE的核心精神。

設計師回溯19世紀瑞典鄉間生活的居住智慧，並將當時的美學語彙轉化為現代生活所需的多功能家具與家飾，採用實心松木、羊毛、陶器到玻璃等耐用且經典的材質，講究的不只是外觀，還有長久使用的價值。

OMMJÄNGE延續斯堪的納維亞工藝的簡潔線條，加入民間藝術的繁複花紋與鮮明配色，鐘型吊燈靈感來自新娘禮服的輪廓；200年前就出現的可摺疊餐桌，尺寸與機能調整為符合現代住宅空間的版本，具有儲物功能的椅凳，以及以金屬絲手工纏繞成形的掛鉤、小巧但細節十足的儲物籃，以傳統為基底並轉化成貼近生活、富有表現力的單品。

在極簡與個性化之間，OMMJÄNGE 提出了一種折衷且實用的選擇。它不強調回歸傳統，而是邀請使用者思考：在資源有限的當代生活中，歷史的智慧是否還能為我們帶來一些新的靈感？

OMMJÄNGE設計師Maria Vinka表示，希望使用者能在這個系列找到一些手作的溫暖感，同時也能提供更實用的功能，這些融合傳統與現代元素的單品，希望能成為家中的小亮點。該限量系列預計9月起在特定IKEA門市銷售。

不僅只在家具，也有不少家電廠商因應小宅趨勢，推出整合性產品，如eufy近期在台開賣、結合掃地機器人、手持吸塵器與直立吸塵器三合一功能的「E20百變奇機」，主打「一機多用、空間節省」，此款機型特別針對小宅環境打造，透過模組化設計與強效吸力，提供更靈活的清潔解決方案。

E20掃地機器人最大特色在於其三合一結構設計。機體可依需求轉換為掃地機器人、直立吸塵器或手持吸塵器，並共用一座基站，大幅減少家中收納負擔。這樣的設計對於空間有限、又希望家電功能齊全的用戶而言，是目前市場上少見的整合型產品。