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Demna巴黎世家畢業作曝光！小甜甜布蘭妮聯名掀回憶殺　專屬歌單登場

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記者鮑璿安／綜合報導

Demna擔任Balenciaga創意總監的這段旅程即將到達尾聲，在他前去Gucci掌舵之前，為Balenciaga留下了最後的成衣作品春季26系列，也驚喜邀來2000年稱霸西洋樂壇的天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）打造限量音樂合作系列，讓Demna的玩味設計語言深植人心。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga與 BRITNEY SPEARS限量音樂合作系列 。（圖／品牌提供）

小甜甜布蘭妮對廣大樂迷而言是重要的流行符號，此次更是她首次與時尚品牌合作，由Demna親自主導，於品牌2026春季「Exactitudes」造型集中搶先預告。本系列的服飾設計充滿Britney個人風格與懷舊氛圍，包括印有她親筆簽名與由Rankin與Steven Klein拍攝的經典形象的T恤與拉鍊帽T、舊化處理的真絲斜紋綢旗幟，以及飾有飾釘細節的珠寶運動帽。每件單品都經過做舊處理，彷彿珍藏多年的音樂紀念品，手寫體的美工字樣更添個人情感與收藏價值，首波限量商品選擇在台北微風信義專門店正式販售。

除了服飾，Britney亦親自策劃了一份專屬播放清單，收錄了她的經典金曲與啟發她創作生涯的音樂作品，該播放清單已於品牌官網balenciaga.com同步上線。Britney Spears對此次跨界合作表示由衷的興奮與感謝：「作為一位資深時尚愛好者，能獲得Balenciaga與Demna的邀請是一種榮耀。我希望歌迷們能像我一樣喜愛這個系列，它收錄了許多我最喜愛的造型，代表著我人生與職業生涯中最光輝的歲月。我非常開心能與大家分享這些回憶。」

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲春季26系列具象的表達了Demna過去十年在Balenciaga工作期間的設計理念。（圖／品牌提供）

Demna也在信中提到，此系列將他過往35個不同系列的經典單品、全新作品以及個人衣櫥中的藏品融為一體，也透露在為Balenciaga呈現最後一場高級訂製發佈秀之前，將舉辦由他親自策展的《Balenciaga by Demna》回顧展，呈現過去十年定義創意語言的核心元素。

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▲▼ BV。（圖／品牌提供）

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▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲（依序）演員Julianne Moore、舒淇、韓團Stray Kids團員IN、新任品牌大使劉俊謙。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta旗下代表性的Intrecciato編織工藝邁入半世紀，日前品牌以一連串的手勢照片為此盛事預熱，以《Craft is our Language匠藝吾言》全新形象廣告紀念皮革編織工藝誕生50週年，形象廣告的手勢意涵，既代表了Intreciatto皮革編織工藝，也進一步展現人與人最炙熱緊密的連結。此次企劃集結多位來自藝術、電影、音樂、文學與體育界的創意代表共演，包括韓團Stray Kids團員IN 、Julianne Moore、舒淇、宮澤理惠、劉俊謙、Jack Antonoff、Zadie Smith等。當中，設計師Edward Buchanan與演員Lauren Hutton尤具象徵意義，前者為品牌首位成衣系列設計總監，後者則憑電影《美國舞男》手拿Intrecciato包款，令品牌聲名大噪。

關鍵字：

Balenciaga, BritneySpears, 聯名, 音樂

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