Demna巴黎世家畢業作曝光！小甜甜布蘭妮聯名掀回憶殺　專屬歌單登場

記者鮑璿安／綜合報導

Demna擔任Balenciaga創意總監的這段旅程即將到達尾聲，在他前去Gucci掌舵之前，為Balenciaga留下了最後的成衣作品春季26系列，也驚喜邀來2000年稱霸西洋樂壇的天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）打造限量音樂合作系列，讓Demna的玩味設計語言深植人心。





▲Balenciaga與 BRITNEY SPEARS限量音樂合作系列 。（圖／品牌提供）

小甜甜布蘭妮對廣大樂迷而言是重要的流行符號，此次更是她首次與時尚品牌合作，由Demna親自主導，於品牌2026春季「Exactitudes」造型集中搶先預告。本系列的服飾設計充滿Britney個人風格與懷舊氛圍，包括印有她親筆簽名與由Rankin與Steven Klein拍攝的經典形象的T恤與拉鍊帽T、舊化處理的真絲斜紋綢旗幟，以及飾有飾釘細節的珠寶運動帽。每件單品都經過做舊處理，彷彿珍藏多年的音樂紀念品，手寫體的美工字樣更添個人情感與收藏價值，首波限量商品選擇在台北微風信義專門店正式販售。

除了服飾，Britney亦親自策劃了一份專屬播放清單，收錄了她的經典金曲與啟發她創作生涯的音樂作品，該播放清單已於品牌官網balenciaga.com同步上線。Britney Spears對此次跨界合作表示由衷的興奮與感謝：「作為一位資深時尚愛好者，能獲得Balenciaga與Demna的邀請是一種榮耀。我希望歌迷們能像我一樣喜愛這個系列，它收錄了許多我最喜愛的造型，代表著我人生與職業生涯中最光輝的歲月。我非常開心能與大家分享這些回憶。」





▲春季26系列具象的表達了Demna過去十年在Balenciaga工作期間的設計理念。（圖／品牌提供）

Demna也在信中提到，此系列將他過往35個不同系列的經典單品、全新作品以及個人衣櫥中的藏品融為一體，也透露在為Balenciaga呈現最後一場高級訂製發佈秀之前，將舉辦由他親自策展的《Balenciaga by Demna》回顧展，呈現過去十年定義創意語言的核心元素。

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